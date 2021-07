¿Cuándo juegan México vs. Nigeria EN VIVO? Este sábado 3 de julio se llevará a cabo el duelo amistoso entre las selecciones de México vs. Nigeria desde las 9.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles (Estados Unidos). Este importante compromiso contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TUDN y TV Azteca para la región mexicana, mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online.

La selección de México disputará este sábado su último duelo preparativo con miras al inicio de la Copa Oro. El Tri se medirá ante las Super Águilas buscando pulir sus últimos detalles pendientes para llegar de la mejor forma posible al torneo más importante de la Concacaf.

Para este cotejo, el entrenador Gerardo Martino convocó a Rogelio Funes Mori, el argentino naturalizado mexicano que espera ser el delantero que tanto necesita el Tri tras la fractura de Raúl Jiménez y la ausencia de Javier ‘el Chicharito’ Hernández.

México vs. Nigeria: cuándo y a qué hora juegan

México vs. Nigeria se enfrentarán este sábado 3 de julio desde las 9.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles (Estados Unidos). A continuación te mostramos el horario del resto del mundo.

México: 9.30 p. m.

Perú: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Bolivia: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Chile: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

En qué canal ver México vs. Nigeria

La transmisión del México vs. Nigeria estará a cargo de TV Azteca y TUDN en México; UniMás y TUDN para Estados Unidos; y la web de La República Deportes para Perú y demás regiones sudamericanas.

¿Qué canal es TUDN EN VIVO?

Satélite

Vía Sky: Canal 547 y 1547

Vía StarTV México: Canal 510

Vía Dish Network USA: Canal 869

Vía DirecTV USA: Canal 464.

Cable

Vía AT&T USA: Canal 658

Vía Verizon USA: Canal 1524

Vía Izzi México: Canal 501 y 890

Vía Cable Onda Panamá: Canal 390 y 1390

Vía Telecable Costa Rica: Canal 231 y 777

Vía Galaxia 5 Guatemala: Canal 39

Vía Tigo El Salvador: Canal 30

Vía Tigo Honduras: Canal 53 y 301.

¿Dónde ver Canal 5 en México?

Satélite

Vía Sky : Canal 105 y 1105

Vía Dish : Canal 105 y 605

Vía Star TV: Canal 105.

Cable

Vía izzi : canal 5, 105 y 805.

Vía Megacable: canal 105 y 1105.

México vs. Nigeria: últimos enfrentamientos

México

México 3-0 Panamá | Amistoso

México 0-0 Honduras | Amistoso

Estados Unidos 3-2 México | Concacaf Nations League

México 1-0 Costa Rica | Concacaf Nations League

México 2-1 Islandia | Amistoso.

Nigeria

Camerún 0-0 Nigeria | Amistoso

Nigeria 0-1 Camerún | Amistoso

Nigeria 3-0 Lesoto | Copa Africana de Naciones

Benín 0-1 Nigeria | Copa Africana de Naciones

México 2-1 Islandia | Copa Africana de Naciones.

México vs. Nigeria: posibles alinaeciones

México: Alfredo Talavera, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Efraín Álvarez, Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori, Jesús Corona. DT: Gerardo Martino.

Nigeria: Ikechukwu Ezenwa, Enyinnaya Kazie, Olisa Ndah, Adekunle Adeleke, Imoh Ubot, Seth Mayi, Samuel Nnoshiri, Anthony Shimaga, Anayo Iwuala, Stephen Jude, Ibrahim Olawoyin. DT: Gernot Rohr.

