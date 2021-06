Inglaterra vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este martes 29 de junio por los octavos de final de la Eurocopa 2021. El vibrante encuentro entre los Three Lions y Die Mannschaft se llevará a cabo desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el mítico Estadio Wembley, ubicado en Londres, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica y DirecTV Play vía streaming online.

Si no cuentas con estas herramientas, no te preocupes, pues en la web de La República Deportes encontrarás el minuto a minuto. Precisamente en esta nota tendrás las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, incidencias, goles, declaraciones y el más completo resumen del Inglaterra vs. Alemania.

Pese a que presentaron buenos números en la fase de grupos (siete de nueve puntos en disputa), el rendimiento de Inglaterra no ha convencido del todo a los especialistas, pues solo ha anotado en dos ocasiones teniendo un ataque más que prometedor con Harry Kane a la cabeza. Este será el partido decisivo para Gareth Southgate.

Por su parte, la cuatro veces campeona del mundo está condenada a llevarse el título. “Hemos pasado una primera etapa, pero todavía no es lo que queremos”, señaló en conferencia de prensa el capitán alemán, Manuel Neuer. La Mannschaft arrancó perdiendo en la fase de grupos ante Francia, pero supo reponerse en sus siguientes encuentros.

Inglaterra vs. Alemania: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Alemania ¿Cuándo juegan? Martes 29 de junio ¿Dónde? Estadio Wembley ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports

Inglaterra vs. Alemania: ¿cuándo y a qué hora juegan?

El duelo entre Inglaterra vs. Alemania EN VIVO por los octavos de final de la Eurocopa 2021 se llevará a cabo este martes 29 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios según tu región.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m. (ET) / 8.00 a. m. (PT)

México: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Alemania: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Inglaterra vs. Alemania por Eurocopa 2021?

El canal encargado de transmitir el Inglaterra vs. Alemania será DirecTV Sports. A través de esta señal podrás sintonizar todos los encuentros de la Eurocopa 2021. Además, también podrás usar la plataforma de DirecTV Play vía streaming online.

Inglaterra vs. Alemania: canales en el mundo

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile:: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Alemania vs. Inglaterra en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Alemania en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor, ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

La tarifa promocional es de S/ 89 al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el periodo, se pagará la tarifa regular de S/ 162 (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

Inglaterra vs. Alemania: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Grealish; Sterling, Kane y Foden.

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.

