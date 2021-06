El fútbol europeo y mundial quedaron atónitos con la salida de Sergio Ramos del Real Madrid, el club donde jugó 16 temporadas y con el que ganó 22 títulos. Inmediatamente, surgieron los primeros rumores sobre su posible traspaso a algún otro club.

“Se cierra una etapa maravillosa en mi vida, nada volverá a ser como lo que he vivido aquí. Se abre una nueva con mucha ilusión para demostrar y añadir a mi palmarés algún título más”, manifestó el defensor de 35 años.

No obstante, el ahora excapitán madridista no entró en demasiados detalles sobre el futuro de su carrera. “No hemos pensado en ningún momento el tema de ningún equipo. Es cierto que, a partir de enero, cuando yo quedo libre y entro en el mercado por razones obvias de contrato, obviamente ha habido alguna que otra llamada, mi hermano, mi agente, clubes interesados, pero en ningún momento hemos tenido en mente salir del Real Madrid. A partir de ahora buscaremos una buena opción para mí” , declaró ante la prensa.

Posibles destinos de Sergio Ramos, según la prensa internacional

Diarios españoles como As, Marca, Mundo Deportivo y Sport, al igual que radios como Onda Cero, han deslizado algunos de los posibles destinos del histórico zaguero:

Manchester City

En concreto, As menciona al elenco ‘citizen’ como la principal opción, pues asegura que el entorno de Ramos ha entrado en contacto con representantes del club de Manchester, el cual baraja opciones ante el traspaso de Eric García a FC Barcelona y la posible salida de Aymeric Laporte.

De esta manera, asegura la publicación, el City intentaría apostar por la experiencia del excapitán del Real para reforzar a un reparto de centrales conformado por Ruben Dias, Stones y Aké.

El panelista de El chiringuito Juanfe Sanz también ve a esta como la mayor posibilidad. “En Inglaterra estarán más atentos que en Francia a Sergio Ramos. Y más atentos los de azul que los de rojo, (…) azul celeste”, afirmó, en referencia al conjunto de ‘Pep’ Guardiola.

Medios internacionales hablan de la posible salida del City de Aymeric Laporte. Foto: difusión

Manchester United

El cuadro ‘red devil’ también suena como potencial nueva casa del defensa. Diversos medios señalan que el club busca un central de jerarquía para acompañar a Maguire, especialmente ante las dudas por defensas como Lindelof o Bailly.

De acuerdo con As, el United entró en contacto con el jugador español en 2015, pero este optó por renovar con el elenco merengue.

Chelsea

Onda Cero señala como una alternativa a los ‘blues’ debido a la gran inversión en ataque y defensa que vienen realizando. Así, mencionan el buen resultado del fichaje de Thiago Silva, quien acompaña a Zouma, Azpilicueta, Rudiger y Christensen. No obstante, también indican que el danés sumó pocos minutos y podría salir antes de la temporada que viene.

PSG

Precisamente, la transferencia de Silva al Chelsea sería la principal razón de un posible interés del cuerpo técnico del PSG, debido a que necesitan un central veterano, según comentan algunos de los medios citados. Al-Khelaifi, de acuerdo con estas versiones, plantea un megaproyecto para hacer que el cuadro de París gane la Champions League antes del Mundial de Qatar.

Si bien Marca aseguraba al inicio que el PSG “no parece estar interesado”, As informó este jueves 17, basado en “fuentes muy cercanas” al club, que los agentes del futbolista ofrecieron a Ramos al cuadro francés. Esta, comentan, sería una de las mejores posibilidades debido a que allí juegan excompañeros del defensor como Keylor Navas o Di María, y españoles como Sarabia y Bernat.

La ida de Thiago Silva al Chelsea sería motivación para el posible interés del PSG en Ramos. Foto: AFP

Otras ligas

Marca también habló del fútbol italiano como probable opción para Ramos, pues asegura que “la fiscalidad es atractiva”. Otras ligas que han sonado con cierta fuerza son la Superliga de China, la Stars League de Qatar y la MLS de Estados Unidos, que le asegurarían el posible último gran contrato de su carrera; Onda Cero recuerda que varios españoles de renombre han tomado opciones de este tipo, como Iniesta, Xavi, Villa y Fernando Torres.

¿Qué opciones ya fueron descartadas por Ramos?

Por otra parte, el zaguero central descartó que su futuro pudiese estar en el Sevilla o en el FC Barcelona. Así lo aseguró en rueda de prensa ante la pregunta de un periodista:

“El Sevilla es el club de mi vida junto con el Real Madrid, pero no contemplo esa opción ni ellos tampoco por el momento en el que estamos los dos. Al Barça no iría. Es un no rotundo como el nuevo Bernabéu de grande. Te puedo contestar que es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça y podéis estar muy tranquilos”, comentó.

“Hoy no es día para hablar del futuro. No sé a qué equipo voy a ir, no hemos tocado el tema y no sé si jugaré en España”, agregó el excapitán merengue.

