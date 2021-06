¿Qué canales transmitirán hoy la Eurocopa 2021? El mayor torneo de selecciones de Europa continúa este miércoles 16, ahora con la segunda fecha de la fase de grupos. Finlandia vs. Rusia, Turquía vs. Gales e Italia vs. Suiza serán los partidos del día.

En el primer turno, el cuadro ruso tratará de sumar sus primeros puntos en casa ante la escuadra dirigida por Markku Kanerva. Seguidamente, los otomanos saldrán a subir posiciones ante unos dragones que tienen a Gareth Bale y Aaron Ramsey entre sus figuras.

Por último, Italia, líder del grupo A al mando de Roberto Mancini, se enfrentará a unos helvéticos duros de vencer. A continuación, podrás ver dónde y cómo seguir en vivo estos interesantes compromisos desde distintos países.

¿Quiénes juegan hoy por la Eurocopa 2021?

Este miércoles 16 de junio se juegan dos encuentros del grupo A y uno del B, por la fecha 2 de la primera fase del torneo:

Fecha Hora Partido Estadio 16/6 8.00 a. m. Finlandia vs. Rusia Krestovski (San Petersburgo) 16/6 11.00 a. m. Turquía vs. Gales Olímpico de Bakú 16/6 2.00 p. m. Italia vs. Suiza Olímpico de Roma

*Horarios de Perú.

¿Qué canales transmiten los partidos de hoy de la Eurocopa 2021?

Los tres cotejos de hoy serán transmitidos en vivo por DirecTV Sports para Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina. En estos dos últimos países, el tercer partido también podrá verse por TNT Sports, mientras que Win Sports + tendrá de igual forma dicha transmisión en suelo colombiano, así como Repretel y Teletica en Costa Rica.

En México, todos los partidos de este miércoles 16 por la Eurocopa 2021 irán en directo por Sky Sports, mientras que en Brasil se verán por SporTV, y en Estados Unidos por ESPN (en inglés) y PrendeTV (en español).

PrendeTV transmitirá los tres partidos de la Eurocopa 2021 este miércoles 16. Foto: TUDNUSA/Twitter

Entretanto, España verá los dos primeros duelos de la jornada por Cuatro y el tercero por Telecinco, todos en vivo. A continuación, te dejamos la lista detallada de canales para cada partido y país:

Finlandia vs. Rusia

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

Finlandia: YLE TV2, YLE Areena

Partidos de la Eurocopa 2021 por Cuatro y Telecinco en España este miércoles 16. Foto: FutbolMediaset/Twitter

Turquía vs. Gales

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

Reino Unido: BBC One, BBC Sport Web, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, S4C, BBC iPlayer

Turquía: TRT 1, Idman TV

Italia vs. Suiza

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TD Mas

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele

Italia: RAI 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, RaiPlay, Sky Sport 251

Suiza: SRF zwei, RSI La 2, RTS 2, RTS Sport

TNT Sports anunció los partidos de Eurocopa que transmitirá en Chile el 16 y 17 de junio. Foto: TNTSportsCL/Twitter

¿Cómo ver los partidos de hoy de la Eurocopa 2021 por internet?

Los canales con los derechos de transmisión de la Eurocopa 2021 en cada país también mostrarán los partidos por sus plataformas de streaming. Así, en México, podrán verse por Blue To Go, en Perú y gran parte de Sudamérica por DirecTV GO, y en España por Mi Tele.

Asimismo, La República Deportes te traerá la cobertura online y en directo de todas las incidencias y resultados de la Euro 2021 este miércoles 16 de junio.

Horario Finlandia vs. Rusia

Perú: 8.00 a. m.

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 9.00 a. m. (ET) / 6.00 a. m. (PT)

Venezuela: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Finlandia: 4.00 p. m.

Rusia: 4.00 p. m. (Moscú, San Petersburgo)

Horario Turquía vs. Gales

Perú: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET) / 9.00 a. m. (PT)

Venezuela: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Reino Unido: 5.00 p. m.

Turquía: 7.00 p. m.

Horario Italia vs. Suiza

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Suiza: 9.00 p. m.

