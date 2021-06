Christian Eriksen se pronunció tras colapso en el Dinamarca-Finlandia

Christian Eriksen ofreció sus primeras palabras tras los dramáticos minutos vividos en el duelo entre Dinamarca y Finlandia el último sábado en Copenhague, en donde se desmayó en pleno desarrollo del encuentro, y puso en vilo al mundo del fútbol debido a su estado de salud.

Las declaraciones del volante del Inter de Milán fueron recogidas por el medio italiano La Gazzetta dello Sport. El mensaje de Eriksen fue breve pero, sin duda, esperanzador: “Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó”, expresó.

Desde un hospital en Dinamarca, en donde continúa bajo la atenta mirada de los profesionales médicos a la espera de conocer el origen de lo que ocasionó su desmayo a los 42 minutos del primer tiempo del cotejo disputado el último sábado, el mediocampista agradeció a sus compañeros de selección y a la gente de su club actual.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó”, manifestó el futbolista de 29 años.

Médico de Dinamarca: Eriksen “se había ido por un instante”

En conferencia de prensa, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, narró los momentos vividos cuando se intentó reanimar al volante, quien había perdido el conocimiento tras sufrir un paro cardíaco en pleno terreno de juego.

“Eriksen se había ido por un instante e hicimos reanimación cardíaca. ¿Qué tan cerca estábamos? No sé. Lo recuperamos después de una desfibrilación. Eso fue bastante rápido. Los detalles, no soy cardiólogo, se los dejo a los expertos”, precisó el galeno.

