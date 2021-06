Eriksen no volvería a jugar de manera profesional según exmédico del Tottenham

Un día después del incidente que sufrió el futbolista Christian Eriksen durante el partido de la Eurocopa entre Dinamarca vs. Finlandia, diversas figuras salieron a hablar y mandarles mensajes de apoyo y fuerza. Ahora, este domingo 13 de junio se manifestó Sanjay Sharma, exmédico del Tottenham que coincidió con el jugador danés en el club inglés.

El cardiólogo y profesor de la ST George ‘s University de Londres mencionó que el futbolista podría poner fin a su carrera deportiva tras el accidente que tuvo.

“ No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, aseguró el especialista a la agencia de noticias PA.

Asimismo, Sanjay Sharma sostuvo que Christian Eriksen nunca presentó anomalías en su cuerpo. Durante el tiempo que ambos convivieron en el Tottenham, el doctor resaltó que las pruebas médicas del jugador de la selección de Dinamarca tenían resultados normales.

“Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?”, dijo el cardiólogo.

Finalmente, Sanjay Sharma expresó su tranquilidad luego que diversos medios informaron que Eriksen se encontraba estable de salud. “Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”.

