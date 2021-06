Conoce a qué hora ver la pelea de Floyd Mayweather vs Logan Paul y dónde ver en vivo desde tu país. (Ver Mayweather vs. Logan Paul EN DIRECTO) Hoy el boxeador y el famoso youtuber tendrán una lucha de exhibición que será transmitido desde el Hard Rock Stadium de Miami y será muy particular, ya que, que no habrá jueces y tampoco ganador.

Floyd Mayweather de 1,73 metros de altura vuelve al cuadrilátero luego de casi cuatro años de ausencia. Sin embargo, en esta oportunidad no defenderá algún título, sino más bien luchará en impactante exhibición frente al famoso youtuber Logan Paul, de 1,88 metros. ‘Money’ tuvo su última pelea oficial en 2017, frente a Conor McGregor, a quien venció por nocaut técnico en el décimo round.

¿A qué hora ver la pelea Floyd Mayweather vs. Logan Paul?

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Mayweather vs. Logan Paul: canales para ver boxeo en vivo

El canal que se encargará de transmitir la pelea de exhibición entre Floyd Mayweather vs. Logan Paul para toda Sudamérica será ESPN. En México, lo hará TUDN y TV Azteca.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver TUDN EN VIVO?

SKY: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

Total Play: canal 503 (SD), canal 504 (HD)

Star TV: canal 510 (SD)

DirecTV: canal 464 (HD/SD).

¿Cómo ver TV Azteca EN VIVO?

Sky : canal 107 (SD), canal 1107 (HD)

Dish: canal 107 (SD), canal 607 (HD)

Star TV: canal 107.

¿Dónde ver Mayweather vs. Logan Paul EN VIVO en México?

Si estás en México y deseas ver la pelea de Mayweather vs. Logan Paul en vivo, sintoniza los canales TUDN y TV Azteca .

Mayweather vs. Logan Paul: cartelera completa

Floyd Mayweather vs Logan Paul - Pelea de exhibición

Jarrett Hurd vs. Luis Arias - Peso mediano

Badou Jack vs. Dervin Colina - Peso semipesado

Chad Johnson vs. Brian Maxwell - Exhibición.

Mayweather vs. Logan Paul: reglas confirmadas

Sin jueces

No habrá ganador oficial

Sí podrá haber nocaut

No habrá protecciones en la cabeza

Los guantes pesarán 12 onzas

La pelea está estipulada para ocho rounds de tres minutos.

¿Cuánto ganará Floyd Mayweather por esta pelea?

A pesar de que el combate será de exhibición, tiene auspiciadores y plataformas online que manejan dinero. Floyd Mayweather reveló que, para aceptar la lucha frente a Logan, tendrían que pagarle millones. En esa línea, ‘Money’ podría ganar 100 millones de dólares. Esto como parte del trato, que incluye también el 50% del PPV.

Video ceremonia de pesaje entre Floyd Mayweather y Logan Paul