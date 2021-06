Enner Valencia fue amonestado ante Brasil y será baja para el Perú vs. Ecuador

La fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022 cobró ‘víctimas’ tanto en la selección peruana como en la ecuatoriana de cara al choque que ambos equipos sostendrán el próximo martes en Quito por la octava jornada. Enner Valencia, delantero de la ‘Tri’, quedó suspendido luego de sumar su segunda amarilla en el presente proceso clasificatorio.

A los 55 minutos del encuentro, el atacante se ganó la amonestación por derribar a un rival. Con esto, Ecuador sufrió su primera baja para recibir a la Blanquirroja en su siguiente encuentro, donde buscará volver a la senda del triunfo tras sucumbir en su visita a Brasil por 2-0 con goles de Richarlison y Neymar.

En el debut ante Argentina en Buenos Aires, Valencia ya había sido sancionado. Aunque jugó contra Uruguay por la segunda fecha, no fue considerado para los cruces frente a Bolivia y Colombia. Su regreso en tierras brasileñas no fue el esperado pues, además de no poder convertir, solo jugó hasta los 76 minutos, cuando fue reemplazado por Jordy Caicedo.

Valencia ha jugado tres partidos en estas eliminatorias. Foto: EFE

En el caso del combinado peruano, Miguel Trauco estará ausente luego de ser expulsado en la goleada sufrida a manos de Colombia en Lima. El lateral vio la doble amarilla durante el primer tiempo de dicho compromiso, situación que deja al técnico Ricardo Gareca sin uno de sus titulares habituales.

Perú vs. Ecuador: ¿cuándo juegan?

El partido entre Perú y Ecuador está programado para este 8 de junio desde las 4.00 p. m. (horario peruano) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, de la capital ecuatoriana. Hasta el momento la Blanquirroja no ha ganado un solo juego y es colera absoluta con apenas un punto.

