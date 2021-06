Inés Melchor se pronuncia tras apoyar candidatura de Keiko Fujimori

Inés Melchor, maratonista peruana, brindó declaraciones sobre su inclinación por la candidatura de Keiko Fujimori con miras a la segunda vuelta de las elecciones nacionales. Sin embargo, la atleta aclaró que no respalda dicho partido y descarta toda posibilidad de integrarla en el futuro.

“El país está viviendo momentos críticos en esta segunda vuelta, tal vez ninguno de mis compañeros o amistades hemos esperado llegar a la segunda vuelta con estos dos candidatos. Y desde un inicio he mencionado que mi voto en la primera vuelta no ha sido para ninguno de ellos”, sostuvo para RPP.

“No soy miembro del partido Fuerza Popular, tampoco lo voy a ser de aquí para adelante”, continuó Inés Melchor.

Por otra parte, Inés Melchor consideró que al revelar su apoyo a Keiko Fujimori busca cambiar el voto de algunos peruanos.

“Es cierto que en nuestro país no solo ahora, sino la corrupción ya viene de años anteriores, entonces de alguna manera queremos tratar de cambiar”, manifestó Inés.

“Desde un inicio he dicho no me gusta la política, pero viendo la coyuntura recién he decidido dar a conocer mi voz y tal vez con ello pueda cambiar el voto de algunas personas por nuestra libertad”, adicionó.

