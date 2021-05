Neymar tras renovar con PSG: “Nuestro mayor sueño es la Champions”

Neymar no se moverá de París. El astro brasileño renovó este sábado su contrato con el PSG hasta 2025, aunque no desveló los términos económicos del acuerdo. A través de sus redes sociales, el club parisino mostró a ‘Ney’, sonriente, con una camiseta con el número 2025.

El exjugador del Barcelona, que llegó al PSG en 2017 y que al término de este nuevo contrato habrá jugado ocho temporadas en el conjunto francés, reveló por qué tomó la decisión de ampliar su vínculo con el cuadro que dirige Mauricio Pochettino.

“Estoy muy feliz, muy feliz de quedarme en París. La verdad es que estoy muy contento de quedarme aquí muchos años, de participar en el proyecto del club, de ganar títulos, de hacer realidad nuestro mayor sueño que es la Champions. Por eso, estoy feliz de quedarme en el club, de ser parte de su historia y de extender mi contrato”, señaló.

“La primera razón por la que tomé esta decisión es simplemente la felicidad. Es una alegría formar parte de este grupo, de este equipo, del Paris Saint-Germain. Y luego, por supuesto, está la afinidad que he creado con el club, el trabajo que hacemos a diario, los jugadores que hoy están en la plantilla y un excelente entrenador que sin duda nos ayudará. Todas estas cosas te hacen creer aún más en el proyecto”, agregó.

En sus cuatro años en el equipo parisino, ‘Ney’ ha logrado nueve títulos nacionales: tres ligas, dos copas, dos copas de la liga y dos supercopas. Además, el PSG llegó el año pasado a su primera final de la Champions League, en la que perdió por 1-0 ante el Bayern de Múnich.

“En 4 años he cambiado mucho, he aprendido mucho. También sucedieron cosas que no deberían haber sucedido. Tuvimos peleas, algunos momentos tristes, pero la evolución dentro del club ha sido genial. Estoy feliz, orgulloso de ser parte de la historia del Paris Saint-Germain. Creo que mejoré como persona, como ser humano y también como jugador. Así que estoy muy feliz de ampliar el contrato, de ser parte de la historia de París y espero poner aún más trofeos en la vitrina del Paris Saint-Germain”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.