1997: WrestleMania 13 en Rosemont, Illinois. Estelar: The Undertaker vs. Sycho Sid

1999: WrestleMania 15 en Philadelphia, Pensilvania. Estelar: ‘Stone Cold’ Steve Austin vs. The Rock

2000: WrestleMania 16 en Anaheim, California. Estelar: Triple H vs. The Rock vs. Mick Foley vs. The Big Show