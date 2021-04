El partido Juventus vs. Napoli EN VIVO ONLINE GRATIS este miércoles 7 de abril desde el Allianz Stadium, en partido pendiente por la tercera jornada de la Serie A. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía ESPN 3 y ESPN Play a partir de las 11.45 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

La inercia está toda a favor del elenco azzurri, que llega a Turín tras cuatro victorias consecutivas y decidido a hundir aún más a su histórico rival, una Juve que quedó fuera de la Champions League en los octavos de final , que está a 12 puntos del liderato y está obligado a pelear para evitar quedar fuera de la próxima edición del torneo continental.

Los hombres de Andrea Pirlo comparten la cuarta posición con el Napoli y, de no lograr entrar en los primeros cuatro lugares de la tabla, cerrarían una debacle histórica.

Los bianconeri no ganan desde hace dos partidos en la Serie A, pues perdieron 1-0 contra el Benevento y no pasaron del 2-2 en el derbi ante el Torino. Además, el técnico italiano no podrá contar con Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi ni el turco Merih Demiral, todos positivos por la COVID-19.

Eso sí, Pirlo reincorporó al argentino Paulo Dybala, el brasileño Arthur Melo y el estadounidense Weston McKennie, castigados con la exclusión del último duelo liguero por organizar la anterior semana una cena ilegal y violar las reglas anticoronavirus.

Le tocará al portugués Cristiano Ronaldo, que el último sábado evitó la derrota contra el Torino, intentar cambiar la dinámica negativa en la que encontró la Juventus, falto de juego, confianza y, sobre todo, resultados.

El cuadro turinés se medirá con un Napoli en gran forma, que tiene por delante un reto extremadamente ilusionante. Ganar de visita le permitiría dar un gran paso hacia la próxima Champions League y, además, dejar tocado a su eterno rival.

Juventus vs. Napoli: Ficha del partido

Juventus vs. Napoli Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Miércoles 7 de abril ¿Dónde? Allianz Stadium de Turín ¿A qué hora? 11.45 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 3 y ESPN Play

Juventus vs. Napoli EN VIVO: posibles alineaciones del partido por la Serie A

Juventus : Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata.

Napoli : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Bakayoko, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Juventus vs. Napoli: ¿a qué hora ver el partido por la Serie A?

Perú: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Estados Unidos: 11.45 a. m. (ET) / 8.45 a. m. (PT)

México: 10.45 a. m.

Costa Rica: 10.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 5.45 p. m.

Italia: 5.45 p. m.

Francia: 5.45 p. m.

Alemania: 5.45 p. m.

¿Dónde ver el Juventus vs. Napoli LIVE STREAMING por ESPN 3?

ESPN 3 PERÚ

DirecTV Sports: 626 (SD) y 1626 (HD)

Movistar TV: 508 (SD) y 742 (HD)

Claro TV: 66 (SD) y 524 (HD)

Juventus vs. Napoli: ¿En qué canales ver el partido por la Serie A?

Juventus vs. Napoli en Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass, Rai Italia Sud America, ESPN3 Sur

Juventus vs. Napoli en Argentina: ESPN3 Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass, Rai Italia Sud America

Juventus vs. Napoli en Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Serie A Pass

Juventus vs. Napoli en Brasil: Serie A Pass, NOW NET e Claro, Rai Italia Sud America, GUIGO, BandSports, Estádio TNT Sports

Juventus vs. Napoli en Chile: Serie A Pass, Rai Italia Sud America, ESPN2 Sur, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Juventus vs. Napoli en Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, Serie A Pass, Rai Italia Sud America

Juventus vs. Napoli en Costa Rica: ESPN2 Norte, Serie A Pass, ESPN Play Norte

Juventus vs. Napoli en Ecuador: Rai Italia Sud America, ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Juventus vs. Napoli en Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1

Juventus vs. Napoli en Alemania: DAZN, Blue Sport

Juventus vs. Napoli en México: ESPN Play Norte, Serie A Pass, Rai Italia Nord America, ESPN2 Norte

Juventus vs. Napoli en Paraguay: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, ESPN2 Sur

Juventus vs. Napoli en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, #Vamos

Juventus vs. Napoli en Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD, LiveScore App

Juventus vs. Napoli en Estados Unidos: ESPN+, Rai Italia Nord America

Juventus vs. Napoli en Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur, Rai Italia Sud America

Juventus vs. Napoli en Venezuela: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Rai Italia Sud America, Serie A Pass

Juventus vs. Napoli: ¿Dónde se juega el partido por la Serie A? | Mapa

El lugar donde se disputará el Juventus vs. Napoli EN VIVO por la fecha 3 de la Serie A es en el Allianz Stadium, ubicado en la ciudad de Turín, región de Piamonte, Italia.

Juventus vs. Napoli: ¿Dónde ver el partido por la Serie A?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Juventus vs. Napoli EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

