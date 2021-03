VER México vs. Costa Rica EN VIVO. Se enfrentan HOY, martes 30 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Stadion Wiener Neustadt de Austria. Este partido amistoso por fecha FIFA 2021 contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TUDN (México) y Teletica (Costa Rica), mientras que La República Deportes te traerá el minuto a minuto con todas las incidencias de manera ONLINE GRATIS .

La selección mexicana llega a este encuentro tras una derrota por la mínima diferencia ante Gales. Por su parte, Costa Rica igualó sin goles frente a Bosnia y Herzegovina.

En la previa del encuentro, el entrenador Gerardo Martino habló sobre las posibles variaciones que haría en el once para enfrentar a los ticos. “El once, alterarlo o no, no garantiza el éxito. En realidad lo que nosotros tenemos es un plan respecto a cada una de las giras. Esta gira tenía un plan, y lo que ha hecho el resultado del otro día es no alterar ese plan, el equipo que salga a jugar mañana no tiene nada que ver con el resultado que obtuvimos contra Gales”.

De esta manera, el ‘Tata’ alinearía a Alfredo Talavera en la portería; la defensa estará compuesta por Jorge Sánchez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno y Gerardo Arteaga; la media cancha estaría conformada por Jonathan dos Santos, Erick Gutiérrez y Luis Romo; mientras que Jesús ‘Tecatito’ Corona, Rodolfo Pizarro e Hirving ‘Chucky’ Lozano serán los delanteros.

México enfrentará a Costa Rica. Foto: selección mexicana

México vs. Costa Rica: ficha del partido

Partido México vs. Costa Rica ¿Cuándo juegan? Martes 30 de marzo ¿Dónde? Stadion Wiener Neustadt ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? TUDN (México) y Teletica (Costa Rica)

¿A qué hora juegan México vs. Costa Rica?

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

México vs. Costa Rica: datos del partido

México y Costa Rica se han enfrentado en 50 ocasiones, con saldo favorable al Tri con 28 victorias, 16 empates y 6 derrotas.

La mayor victoria de México se registró en 1975, cuando golearon 7-0 a los ticos en el Azteca.

La mejor victoria de Costa Rica fue la 1-2 lograda en el Azteca en el 2001 en un partido de las eliminatorias mundialistas.

¿En qué canal ver México vs. Costa Rica?

Costa Rica: Teletica En Vivo, TD7

México: TUDN En Vivo, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca 7.

¿Qué canal es TUDN?

Sky: canal 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: canal 501 (SD) y 890 (HD)

Star TV: canal 510

Total Play: canal 503.

¿Cómo ver TUDN en Costa Rica?

En Costa Rica, la señal de TUDN se puede sintonizar en el operador de TV por cable TeleCable en los canales 231 (SD) y 777 (HD).

¿Qué canal es TV Azteca?

Satélite

Claro TV: canal 504

Tigo: canal 211

Movistar TV: canal 107.

Cable

Totaplay: canal 240

Claro TV: canal 151

Movistar TV: canal 318.

¿Qué canal es TV Azteca 7 EN VIVO?

Dish: canal 107, canal 607

Sky: canal 107, canal 1107

Megacable: canal 107, canal 1207

iZZi: canal 107, canal 807.

¿Dónde ver México vs. Costa Rica ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el partido México vs. Costa Rica ONLINE GRATIS, deberás descargar la aplicación de TUDN en Google Play o App Store para disfrutar la programación completa a través de tu teléfono celular, tablet o PC. En caso de que no puedas acceder a este servicio, puedes seguir la cobertura EN DIRECTO, con las incidencias y los goles del encuentro, vía La República Deportes.

¿Cómo ver México vs. Costa Rica por internet?

Por otro lado, también puedes ver el México vs. Costa Rica por INTERNET GRATIS a través de La República Deportes, donde se realizará la cobertura, previa, minuto a minuto, goles y todas las incidencias.

México vs. Costa Rica: posibles alineaciones

México: Talavera: Arteaga, Montes, Moreno, Rodríguez, Romo, Álvarez, Lainez, Pineda, Lozano y Pulido.

Costa Rica: Keylor Navas, Keysher Fuller, Kendall Waston, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Christian Martínez, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Barlon Sequeira, Johan Venegas y Felicio Brown.

