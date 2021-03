WWE WrestleMania 37: así marcha la cartelera del evento

Campeonato de WWE: Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato de Mujeres de SmackDown: Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

Bad Bunny vs. The Miz

Campeonato Universal de WWE: Roman Reigns (c) vs. Edge

Campeonato de Mujeres de RAW: Asuka (c) vs. Rhea Ripley

Campeonatos por Parejas de RAW: The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) (c) vs. AJ Styles y Omos