Neymar regresa a la convocatoria del PSG después de cinco semanas

Neymar regresa a la convocatoria del PSG para afrontar este domingo el partido contra el Olympique Lyon, tras una ausencia de cinco semanas provocada por una lesión que le hizo perderse, entre otros, los dos duelos de octavos de final de la Champions League ante el Barcelona.

”Es una gran alegría para él y para el equipo”, aseguró el entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien indicó que la estrella parisina se incorporará paulatinamente para recuperar su estado de forma.

Así fue la lesión de Neymar

El brasileño se lesionó en los aductores el 10 de febrero en un partido de Copa de Francia contra el Caen, de segunda división. ‘Ney’ padeció una dura entrada de Steeve Yago y esa patada lo sacó varias fechas.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista decir: ‘Realmente hay que golpearlo’, ‘Se cae’, ‘Llora’, ‘Niño’, ‘Mimado’, etc. Sinceramente me entristece y no sé cuánto puedo soportarlo”, expresó el brasileño en Instagram tras confirmarse su baja hace unas semanas.

El objetivo del PSG es tener en plena forma a Neymar para los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern Múnich del 7 y 13 de abril. Ambos clubes reeditarán la final de la última edición donde salió campeón el cuadro bávaro.

