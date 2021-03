WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS HOY, lunes 15 de marzo, desde el Tropicana Field de Tampa, Florida, con toda la previa del Fastlane 2021. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía Fox Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

Bobby Lashley derrotó fácilmente a The Miz la semana pasada en su primera defensa del popular ‘All Mighty’ como campeón mundial de WWE. El miembro de The Hurt Business está ansioso por saber quién será su nuevo retador, pero por otro lado, él y sus compañeros celebrarán este inicio del reinado del ‘Dominador’.

Todo parecía indicar que Drew McIntyre será el contrincante de Lashley, pero por ahora sigue envuelto en una rivalidad con Sheamus. Es muy probable que esta noche sigan enfrentándose o se anuncie una lucha para el evento PPV de este mes, el WWE Fastlane 2021, a desarrollarse este 21 de marzo.

Monday Night Raw tendrá una gran velada debido a que estarán dos títulos en juego este lunes. El primero de ellos será el de los Estados Unidos. Riddle se verá la cara con Mustafa Ali, líder de Retribution, cuyos secuaces volverán a estar alrededor del cuadrilátero para ayudar al mandamás de dicha facción.

Shelton Benjamin y Cedric Alexander se medirán The New Day por los campeonatos en parejas de la marca roja. Kofi Kingston y Xavier Woods quieren tener nuevamente los cinturones en sus manos, pero deberán ganar a The Hurt Business, liderado por MVP, quien acompañará a sus compañeros en el ring.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE RAW Ficha de la transmisión ¿Cuándo se emite? Lunes 15 de marzo ¿Dónde? Tropicana Field de Tampa, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2 y USA Network

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver WWE RAW LIVE STREAMING por Fox Sports 2?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV: 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV: 62 (SD) y 518 (HD).

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica.

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia: Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2.

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realiza el show de lucha libre?

El lugar donde se realizará el WWE RAW es en el Tropicana Field de la ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿cómo ver el show de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará un minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.