FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO se enfrentan este miércoles 3 de marzo a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Camp Nou y podrás seguir la transmisión por la señal de Tarjeta Roja. En el caso de la transmisión por TV podrás verlo vía DIRECTV Sports, y ONLINE a través de La República Deportes.

El conjunto del FC Barcelona tendrá la difícil tarea de superar el 2-0 que le propinó el Sevilla en el partido de ida por la semifinal de la Copa del Rey.

Sevilla dio el primer golpe ante Barcelona y ganó 2-0 en la ida por Copa del Rey. Foto: EFE

Si bien el panorama no es sencillo para los dirigidos de Ronald Koeman, los azulgranas llegan motivados en la parte anímica ya que hace cuatro días vencieron al cuadro de Lopetegui por la fecha 25 de LaLiga. No obstante, para el enfrentamiento de esta tarde, el FC Barcelona no podrá contar con algunos jugadores por lesión como Ansu Fati, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Miralem Pjanic y Ronald Araujo.

Mientras tanto, el equipo del Sevilla tratará de conservar su ventaja y sellar su clasificación en el Camp Nou. En la previa del partido, el DT Julen Lopetegui no aseguró la presencia de dos jugadores importantes durante la temporada: los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña. En el partido de ida, los goles de los sevillanos lo anotaron Jules Koundé e Iván Rakitic.

FC Barcelona y Sevilla jugaron hace cuatro días, el pasado sábado 27 de febrero por la liga española. Los culés ganaron 2-0 con tantos de Messi y Dembelé. Foto: EFE/Jose Manuel Vidal

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Sevilla?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Sevilla?

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Go

Bolivia: Tigo Sports, DirecTV Go

Brasil: DAZN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Go

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Go

España: DAZN, Cuatro

Estados Unidos: ESPN Deportes+

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Go

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Go

Alineaciones del FC Barcelona

FC Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Lenglet, Umtiti; Dest, Messi, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Dembélé y Griezmann.

Entrenador: Ronald Koeman

Alineación oficial del Barcelona.

Alineaciones del Sevilla

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán; Suso, Óliver Torres, Munir y En-Nesyri.

Entrenador: Julen Lopetegui

Alineación oficial del Sevilla.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Sevilla?

En Latinoamérica, esta edición del LaLiga Santander irá en directo por DIRECTV. También podrás disfrutar el FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por Tarjeta Roja, una plataforma que te permite mirar distintos partidos de fútbol en tiempo real y gratis. Conoce aquí cómo acceder a ella.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por Tarjeta Roja?

Para mirar el partido por Tarjeta Roja EN VIVO, escribe el nombre de la plataforma en el buscador y pulsa el primer enlace que aparezca. En la lista de partidos que verás al inicio, busca el FC Barcelona vs. Sevilla. Al hacer clic allí, surgirán varios links para ver el compromiso, elige cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Si deseas mirar partidos vía Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes entrar a la plataforma desde un dispositivo inteligente, digitando su nombre en el buscador y dándole clic al primer enlace.

Una vez allí, escoge el encuentro que deseas ver y el enlace desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás ver cualquier partido de forma gratuita.

