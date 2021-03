Barcelona: Laporta afirmó que Messi no seguirá en el club si es que no gana

En medio de la crisis institucional que vive el club azulgrana por el arresto de Josep María Bartomeu y la previa del cotejo por Copa del Rey entre FC Barcelona vs. Sevilla, se desarrolló el debate presidencial, donde se presentaron Joan Laporta, Toni Friexa y Víctor Font. Entre los diversos temas que tocaron, el primero se refirió a la posible salida de Lionel Messi .

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Laporta fue tajante con una frase que no tardó en dar la vuelta al mundo: “Messi valorará la propuesta que le haremos. Estoy convencido de que si ganan los otros candidatos, Messi no seguirá en el Barça. Si gano yo, seguirá. No quedó contento con la etapa de Freixa de directivo”.

Asimismo, Laporta agregó que espera formar un gran equipo para la siguiente temporada . “No se guía solo por el dinero. Quiere un equipo competitivo para ganar. Estoy convencido que va a escuchar mi propuesta y también estoy casi convencido que, si gana otro, no se va a quedar”.

Finalmente, se refirió a los ingresos que tiene el conjunto azulgrana gracias a Lionel Messi. “Tiene un retorno muy importante. Representa un 30% de los ingresos y cuesta alrededor del 8%. Además, lo mejor es el retorno emocional y deportivo con todo lo que nos ha dado. Ese es mi gran objetivo. Con Leo tengo gran relación y la propuesta que haga la valorará. Si no gano, estoy seguro de que Leo no seguirá en el Barza”, precisó.

El próximo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones generales del FC Barcelona. Asimismo, podrás seguir el partido por Copa del Rey en La República Deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.