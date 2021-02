WWE tiene grandes planes para Bobby Lashley de cara a WrestleMania 37

WWE ha vivido unas semanas de locura con la preparación y realización del Elimination Chamber 2021, y las consecuencias de este evento. Uno de estas fue que The Miz se convirtió en el nuevo campeón Mundial de la empresa luego de canjear su maletín de Money in the Bank y derrotar a Drew McIntyre.

Sin embargo, recibió una ayuda, la de Bobby Lashley, quien atacó despiadadamente al luchador escocés, que había salido ganador de un combate ante cinco retadores en la Cámara de la Eliminación. Al día siguiente, en el episodio de Monday Night Raw, se dio a conocer que ‘All Mighty’ hizo una alianza con el popular ‘Awesome’.

El Miz le prometió a Lashley una oportunidad al título si lograra arrebatárselo al británico. Los problemas comenzaron en el show rojo, ya que el ‘Dominador’ no espero ni un solo día y le exigió al nuevo campeón un combate por el cinturón. Pero, este se negó en un principio y le pidió tiempo.

Shane McMahon se hizo presente; así como Braun Strowman, y declaró un duelo entre estos dos colosos; el que triunfe recibiría la chance contra The Miz. Es así que Lashley se llevó la victoria y este lunes 1 de marzo podría ser el nuevo campeón Mundial, lo que es muy probable porque medios locales como WrestleVotes reportaron que la compañía apostaría por él.

Ver resultado de WWE RAW en español: post Elimination Chamber 2021 video

Con WrestleMania a la vuelta de la esquina -se desarrollará el 10 y 11 de abril- todo parece indicar que Bobby Lashley se hará con el campeonato Mundial y quizás llegará como campeón a la ‘Vitrina de los Inmortales’. De ahí hay dos opciones que baraja la prensa estadounidense: una es que Drew McIntyre reaparezca y ambos se midan por el título. Otra es que vuelva Brock Lesnar, un rival el cual Lashley confesó en varias ocasiones que le gustaría enfrentarse.

Por lo pronto, todos coinciden que el Miz no durará mucho con el cinturón en sus hombros, pues lo consideran solamente como un campeón de transición. El siguiente evento y último antes de WrestleMania es Fastlane, programado para el domingo 21 de marzo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.