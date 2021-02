FBC Melgar canceló deuda a su ex administrador Mario Aparicio

El ex administrador de FBC Melgar, Mario Aparicio Fernández de Córdoba, ha preferido guardar silencio por respeto a un acuerdo que tiene con el club Melgar. Sin embargo, La República supo por personas cercanas al club que la institución le ha cancelado en su totalidad el dinero correspondiente a un juicio ganado por despido intempestivo en el año 2014.

No responde llamadas telefónicas posiblemente por su delicado estado de salud y la confiabilidad de un acuerdo con el Club Melgar.

Mario Aparicio laboró en el club que representa a la ciudad de Arequipa entre los años 2008 y 2014. “Necesito que me paguen para dar un poco de tranquilidad a mi familia en estos momentos difíciles. Yo no sé cuánto tiempo más de vida tengo y necesito el dinero para medicinas y para que mi familia tenga algo con que vivir cuando yo me haya marchado”, dijo a La República en días pasados.

Su salud es delicada. Ha superado el cáncer al recto, pero tiene metástasis en el hígado y en los pulmones; además la columna con dos discos fracturados. Los médicos le han dado pocos días de vida, pero él refirió, en entrevista pasada, que seguirá dando pelea hasta el fin de sus días. Mario Aparicio tiene hoy un poco más de tranquilidad y mucha fe en Dios.