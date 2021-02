WWE Elimination Chamber 2021 se llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS HOY, domingo 21 de febrero, desde el Tropicana Field de Tampa, Florida. La transmisión del evento será en LIVE STREAM por internet vía Fox Action y WWE Network a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Drew McIntyre pondrá en juego el campeonato Mundial de la WWE en nada menos que la Cámara de la Eliminación y cinco superestrellas: AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus y Kofi Kingston . La ‘Víbora’ podría ser interrumpido por el alter ego de Alexa Bliss y no hay que olvidar que The Miz aún posee el maletín del Money in the Bank.

El título Universal de la empresa también estará en disputa y probablemente sea la lucha estelar del evento. Sin embargo, antes de ese combate seis contrincantes se verán las caras en la jaula: Kevin Owen, Jey Uso, Baron Corbin, Sami Zayn, Cesaro y Daniel Bryan . El ganador de este duelo será el retador número 1 y esa misma noche chocará con Roman Reigns.

En Elimination Chamber 2021 solamente habrá un campeonato de mujeres en juego: los cinturones en parejas. Nia Jax y Shayna Baszler se enfrentarán a Sasha Banks y Bianca Belair. Justamente estas dos podrían medirse en WrestleMania 37, dado que esta última ganó el Royal Rumble 2021.

En un inicio Asuka y Lacey Evans iban a tener un duelo por el campeonato femenil de Raw, pero la exmilitar reveló que está embarazada en la vida real y en las últimas horas la empresa decidió sacar de cartelera este combate. Por otro lado, Bobby Lashley, Keith Lee y Riddle realizarán una triple amenaza en la que el cinturón de los Estados Unidos estará en disputa.

WWE Elimination Chamber 2021: ficha de la transmisión

WWE Elimination Chamber 2021 Ficha de la transmisión ¿Cuándo es? Domingo 21 de febrero ¿Dónde? Tropicana Field de Tampa, Florida ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Action y WWE Network

WWE Elimination Chamber 2021: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2021 LIVE STREAMING por Fox Action?

FOX ACTION PERÚ

DirecTV Sports: 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV: 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV: 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD).

WWE Elimination Chamber 2021 EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

Latinoamérica: Fox Action.

WWE Elimination Chamber 2021: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE Elimination Chamber 2021 EN VIVO: ¿dónde se realiza el evento de lucha libre?

El lugar donde se realizará WWE Elimination Chamber 2021 es en el Tropicana Field, ubicado en la ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE Elimination Chamber 2021 EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE Elimination Chamber 2021 EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias.

