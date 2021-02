De Universitario a Segunda: Paulo de la Cruz reforzará a Atlético Grau

A principios del mes pasado se había confirmado que la etapa de Paulo de la Cruz en Universitario de Deportes había llegado a su fin y que estaba analizando ofertas de clubes que le ofrecían lo que no tuvo en el elenco crema: continuidad.

Luego de algunas de evaluaciones de ofertas, este sábado 13 de febrero se hizo oficial que el volante de 21 años jugará esta temporada en el Atlético Grau de Piura, equipo que perdió la categoría el año pasado y ahora estará en la Segunda División (Liga 2).

“¡Bienvenido, Paulo! Nos complace anunciar la incorporación del joven volante Paulo De la Cruz. Estamos seguros que demostrará todo su talento y habilidad para alcanzar los objetivos albos este 2021″, se lee en la publicación que hizo Atlético Grau en sus redes sociales.

Atlético Grau confirmó el fichaje de Paulo de la Cruz.

“Dejar Universitario es complicado, pero por un tema de mejora y tener continuidad me parece muy bien. Me mandaron a reserva, lo supe afrontar y volví a Primera, pero esto es fútbol y tiene sus altas y bajas. Me da nostalgia ver a mis compañeros con los que he estado entrenando desde una pantalla o las redes sociales”, dijo en enero el popular ‘Canchita’.

Paulo De la Cruz es recordado por los hinchas de Universitario por su gran actuación en la ‘Noche Crema’ de 2018, ante Independiente de Medellín de Colombia. Muchos se ilusionaron, pero el jugador no logró consolidarse en el primer equipo. Ahora, el mediocampista va por una revancha personal y buscará su consolidación en el Atlético Grau.

