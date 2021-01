Pirlo sobre la Supercopa de Italia: “Tenemos ganas de revancha”

El partido entre Juventus y Napoli por la Supercopa de Italia se llevará a cabo este miércoles 19 de enero en el MAPEI Stadium - Città del Tricolore. El cuadro turinés llega tocado por la caída del último domingo a manos del Inter por la Serie A. Sin embargo, el técnico Andrea Pirlo dijo que el equipo no piensa en ello y que ya pasó la página.

El mítico futbolista italiano ofreció la respectiva conferencia de prensa previo al choque, en la cual recalcó que lo sucedido en el campeonato liguero en el Giuseppe Meazza es su responsabilidad. Asimismo, indicó que sus dirigidos desean cobrarse revancha ante uno de sus rivales preferidos, la escuadra napolitana.

“Hay que borrar el partido (perdido este domingo contra el Inter), tenemos la suerte de que este miércoles podemos jugar de nuevo. Hay que liberar nuestra cabeza. Pensemos en lo que podemos hacer, debemos cambiar de actitud. Tenemos ganas de revancha, de demostrar que no somos los del otro día”, sostuvo el recordado ‘Arquitecto’.

Y añadió: “Lo siento por los jugadores, porque se atacó (en la prensa) a jóvenes que no era correcto atacar. Yo me tomé mis responsabilidades, prefiero que me ataquéis a mí y no a ellos. No es una encrucijada, pero es una final y hay que ganarla. Estamos aquí para eso”.

Pirlo no estuvo solo, pues a su lado se encontraba durante toda la rueda el defensor brasileño de la ‘Juve’ Danilo. “Contra el Nápoles debemos hacer algo distinto con respecto al partido de San Siro, estar más concentrados del primer al último minuto. En estos partidos hay que tener coraje”, manifestó el exlateral del Real Madrid.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.