WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS por internet este lunes 18 de enero desde el Tropicana Field de Tampa, Florida, previo al Royal Rumble 2021. La transmisión será por la señal de Fox Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

La semana pasada se dio a conocer que Drew McIntyre dio positivo en COVID-19 y por dos semanas se ausentará físicamente de los cuadriláteros. Sin embargo, esta noche volvería a aparecer para seguir hablando sobre el evento de la Batalla Royal, en el cual se enfrentará al histórico Goldberg.

No obstante, la gran protagonista de Monday Night Raw será Alexa Bliss, quien quemó la cara de Randy Orton la semana pasada tras interrumpir su combate con Triple H. Ambos volverán a verse las caras, pero esta vez The Fiend podría aparecer o volver a hacer de las suyas para proteger a la ‘Diosa’.

Asuka tendrá su primer duelo no titular e individual del 2021 y será ante nada menos que ‘Little Miss Bliss’. La cinco veces campeona de mujeres intentará derrotar a la japonesa, quien ha dominado la marca roja desde que se hizo con el título luego de Money in the Bank, el año pasado. Este choque podría ser el inicio de una rivalidad de cara al Royal Rumble o a WrestleMania 37.

Por otro lado, habrá más anuncios de participantes para el evento ppv del mes, tanto a nivel masculino como femenino; así como luchas por los campeonatos, por ejemplo, los de la división en parejas. Cedric Alexander y Shelton Benjamin han tenido problemas las últimas semanas y este lunes intentarán amistarse.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE RAW Ficha de la transmisión ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 18 de enero ¿Dónde? Tropicana Field de Tampa, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2 y USA Network

¿Dónde ver WWE RAW LIVE STREAMING por Fox Sports 2?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV: 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV: 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará el WWE RAW es en Tropicana Field, ubicado en un estadio cubierto, situado en San Petersburgo, ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, La Republica realizará una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

