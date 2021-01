PSG vs. Marsella EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 | París Saint-Germain y Olympique Marsella chocan este miércoles 13 de enero por la final de la Supercopa de Francia desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Félix Bollaert. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN 2 para toda Latinoamérica. Además, podrás seguirla de manera ONLINE LIVE STREAM en La República Deportes.

En esta nota podrás encontrar la previa del encuentro, así como el minuto a minuto del PSG vs. Marsella EN VIVO, todos los goles, incidencias y las mejores jugadas de la Supercopa de Francia.

¡Se vuelven a ver las caras! París Saint-Germain se volverá a medir con el Olympique Marsella tras el partido en setiembre del 2020. En esa ocasión, el encuentro terminó con cinco expulsados y Neymar acusando a Álvaro Gonzáles de racista, quien supuestamente había agredido y escupido a Ángel Di María.

El español negó haber insultado a sus rivales, mientras que el brasileño fue sancionado con dos partidos apenas inició la Ligue 1. Ahora, con Mauricio Pochettino al mando, buscarán conseguir su primer título en la temporada 2020/21.

“Este partido es un partido especial, jugamos contra un rival que es el Olympique de Marsella y creo que antes más que un título lo que más nos importa es ganar este partido. El orgullo es mucho más importante que cualquier título. Creo que nuestro foco es ganar”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Por último, se refirió sobre Neymar, quien volverá al ruedo tras una lesión. “‘Ney’ está disponible, va a estar con el grupo, decidiremos mañana si jugará o no, o le tocará esperar en el banquillo, pero sí que está en el grupo”, finalizó Pochettino.

Por otro lado, el entrenador del Marsella, André Villas Boas, reveló que el PSG no está en buen momento. “No veo demasiadas diferencias por el momento. Es un equipo basado en las individualidades. Ha habido cambios en las jugadas a balón parado, en la forma de defender. Es la mayor diferencia que he notado. El resto, llega con el tiempo, pero el problema para Pochettino es que no tiene tiempo”.

PSG vs. Marsella EN VIVO: ficha del partido

Partido PSG vs. Marsella ¿Cuándo juegan? Miércoles 13 de enero ¿Dónde? Estadio Félix Bollaert ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora ver PSG vs. Marsella EN VIVO?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs. Marsella EN VIVO?

Argentina: Claro Sports, ESPN2 Sur, Marca Claro, FOX Play Sur

Bolivia: Claro Sports, ESPN2 Sur, Marca Claro

Brasil: SBT, CONMEBOL T

Chile: FOX Play Sur, Marca Claro, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Sur, Claro Sports

Colombia: Marca Claro, FOX Play Sur, Claro Sports, ESPN2 Colombia

Ecuador: Claro Sports, FOX Play Sur, Marca Claro

México: Claro Sports, Marca Claro

Paraguay: Claro Sports, Marca Claro, ESPN2 Sur

Perú: Claro Sports, Marca Claro, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: FOX Play Sur, ESPN2 Sur, Claro Sports, Marca Claro

Venezuela: Claro Sports, Marca Claro

¿Cómo ver ESPN 2?

Movistar TV: Canal 506 (SD) Canal 741 (HD)

Claro TV: Chile : Canal 175 (SD) Canal 475 (HD), Perú : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD), Colombia : Canal 511 (SD) Canal 1511 (HD), Ecuador : Canal 90 (SD) Canal 590 (HD)

Supercanal: Canal 15 (Analógico) Canal 103 (Digital) Canal 1003 (HD)

¿Cómo ver ONLINE GRATIS PSG vs. Marsella EN VIVO?

Si deseas seguir el PSG vs. Marsenlla EN VIVO por la final de la Copa Francia de manera ONLINE GRATIS deberás conectarte a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto.

PSG vs. Marsella EN VIVO: posibles alineaciones

PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker, Herrera, Gueye, Verratti, Di María, Mbappé y Neymar.

Marsella: Mandanda; Sakai, Álvaro González, caleta-Car, Nagatomo, Rongier, Kamara, Gueye, Thauvin, Radonjic y Benedetto.

PSG vs. Marsella EN VIVO: partidos anteriores

PSG 0-1 Marsella

PSG 4-0 Marsella

PSG 3-1 Marsella

