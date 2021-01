Pedro Aquino: “América es el más grande de México”

América siempre es uno de los candidatos a consagrarse campeón de la Liga MX al final de la temporada; sin embargo, no ha podido repetir lo hecho en el Apertura 2018. Por eso, esta temporada 2021 se lanzó con todo en el mercado de pases y una de sus contrataciones fue la de Pedro Aquino.

El jugador de la selección peruana fue fundamental para que el Club León se corone campeón del fútbol mexicano, equipo en el que fue titular indiscutible. Sin embargo, el mediocampista decidió cambiar de aires y pese a que se señaló que podía irse a un conjunto de Europa, solamente se cambió de estado, a uno de los equipos más importante, a las Águilas.

El exvolante de Sporting Cristal ofreció una entrevista a TUDN en la cual indicó que está ansioso por iniciar esta nueva aventura en el elenco capitalino porque lo considera el mejor del país azteca. Asimismo, también se animó a hablar sobre su nuevo entrenador, Santiago Solari, quien dirigió al Real Madrid.

“El América es el rival a vencer. Es el más grande de México. Creo que tomé una buena decisión. Sé que vengo del León, un club muy bueno. Estoy muy agradecido con ese equipo que me abrió las puertas. La diferencia, no las podría decir, pero los compañeros siguen siendo los mismos, no he tratado mucho con algunos, pero es un gran grupo y un gran club”, sostuvo.

“Por lo que he hablado con el profesor, lo veo como una persona comprometida, con ganas de hacer las cosas bien. Será un torneo muy bueno para todos. Para él y para mí que venimos llegando”, sostuvo sobre el técnico argentino, quien no tuvo un buen cierre con el cuadro español al ser eliminado de la Champions League ante el Ajax. Posterior a ello, Solari fue reemplazado por Zinedine Zidane.

“Estos años que he estado en México me he caracterizado como un jugador aguerrido, que va fuerte al balón, quitando eso la esencia va a terminar, hay que tomarlo con tranquilidad. Ya me expulsaron en León y uno va agarrando experiencia y tomando las cosas con más calma”, señaló Aquino sobre sus años en la nación norteamericana.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.