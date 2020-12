Butrón tras su salida de Alianza Lima: “No tengo ganas de jugar”

¡Impacto blanquiazul! Alianza Lima anunció mediante un comunicado que Leao Butrón no seguirá en sus filas de cara al 2021, luego de pertenecer en las últimas seis temporadas y nueve en el total de su carrera, en las que levantó tres veces el título nacional.

A los 43 años, el portero referente de la institución de La Victoria no seguirá en el equipo, lo cual generó un gran impacto en la afición. Butrón reconoció que, pese a conocer la determinación, se mantiene triste.

“Estoy triste, bastante apenado, igual que en mi familia, pero estaba algo preparado porque hubo silencio y a veces eso dice mucho”, expresó Leao Butrón a RPP. Además, en otra entrevista a Sports Pulso, manifestó su malestar.

Leao Butrón: salida Alianza Lima

“No tengo ganas de jugar. En Alianza Lima no me han ofrecido nada, no quedó nada. Viajaré a Estados Unidos en un par de semanas y quizás me quedé por allá”, expresó al señalar que es poco probable que continúe su carrera futbolística.

En cuanto al motivo sobre el final de su vínculo con el cuadro victoriano descartó que la falta de un acuerdo económico sea la razón. Asimismo, aclaró que estuvo dispuesto a escuchar propuestas.

Leao Butrón evitó el 1-0 en el Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida

“Muchos piensan que yo era de los mejores pagados en Alianza Lima. Están alejados de la realidad, no estaba ni en el rango de la mitad. No me estoy quejando, pero eso (tema económico) no es la razón”, declaró Leao Butrón a RPP.

Finalizó al asegurar que considera que este año tuvo su mejor nivel en la Copa Libertadores, así como que no se arrepiente de no despedirse antes.

