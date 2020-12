AEW anuncia el fallecimiento de Brodie Lee, exluchador de WWE

Su nombre real era Jonathan Huber, pero a nivel mundial era conocido como Luke Harper y, desde su llegada a AEW, como Brodie Lee. El luchador estadounidense falleció este sábado 26 de diciembre a los 41 años a causa de complicaciones pulmonares no relacionadas a la COVID-19, según reveló su esposa.

Comunicado de AEW sobre la muerte de Brodie Lee

La superestrella dejó WWE en diciembre del 2019 y meses después reapareció en All Elite Wrestling, la empresa de Tony Khan que decidió apostar por él, ya que era muy querido por los fanáticos de la lucha libre y tenía una amplia experiencia sobre el ring. Durante este 2020, su personaje creció y se hizo con el Campeonato TNT de dicha firma.

Brodie era líder de la facción The Dark Order, una de las más temibles del roster de AEW y su apodo era ‘The exalted one’. Bajo su batuta, este grupo creció considerablemente y varios luchadores se unieron a él. Sin embargo, estuvo ausente en los últimos meses del año y su último combate fue contra Cody Rhodes en un episodio de Dynamite.

“Toda la familia de All Elite Wrestling está con el corazón roto. En una industria llena de buenas personas, Jon Huber era respetado y amado en todos los sentidos: un talento feroz y cautivador, un mentor atento y un alma muy amable que contradecía rotundamente su personalidad como Mr. Brodie Lee”, fue parte del comunicado de AEW en sus redes sociales.

La compañía recalcó el amor que el recordado Luke Harper tenía por su esposa Amanda y sus hijos. Por su parte, sus compañeros y excompañeros también mencionaron los cariñoso y devoto que era con sus seres queridos. “Nosotros (AEW) fuimos muy afortunados de tenerlo como hermano, amigo y uno de los nuestros”, terminó la carta.

La esposa de Jon Huber anunció la muerte de Brodie Lee en su Instagram

Su pareja expresó su tristeza en su cuenta personal de Instagram y resaltó que su esposo era una gran persona y que tuvo los mejores médicos a su disposición, pero no pudieron contrarrestar sus problemas en los pulmones. Asimismo, reconoció la labor de AEW por la manera en que trataron a Brodie Lee y a su familia.

“El mundo lo vio como el asombroso Brodie Lee (anteriormente conocido como Luke Harper) pero él fue mi mejor amigo, mi esposo, y el mejor padre que uno podría conocer. NO tengo palabras para expresar el amor que siento o cuán destrozada me siento ahora mismo”, escribió Amanda.

