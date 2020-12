Conte explotó contra Fabio Capello: “No tengo nada qué responder”

El Inter de Milán falló una vez en avanzar la Fase de Grupos de la Champions League al igualar 0-0, en el estadio Giuseppe Meazza, ante el Shakhtar Donetsk. El conjunto de Antonio Conte terminó último del grupo B.

Por tercer año consecutivo, el Inter llegó a la última jornada de la fase de grupos con opciones de avanzar a octavos con un triunfo, pero volvió a desperdiciar la oportunidad y, tras acabar en la Europa League en las últimas dos campañas, terminó en la última posición.

Durante una entrevista con Sky Sports, Fabio Capello cuestionó a Antonio Conte por la actitud de sus jugadores, pues no vio esa rebeldía de quien está obligado a ganar.

“El equipo lo dio todo, dominamos dos veces ante el Shakhtar y no marcamos ni un gol contra un portero que fue siempre el mejor. No faltaron ni garra, ni concentración: faltó marcar un gol”, manifestó el italiano.

Ante la insistencia de Fabio Capello sobre la actitud de sus futbolistas, Conte no contestó. “¿Se escucha?”, dijo la periodista que conformaba el panel. “Sí, pero a eso no tengo nada qué responder”, aseveró el ex DT de la Juventus.

Las interrogantes no se detuvieron, pues la comunicadora dijo que respecto a la temporada pasada, solo se hicieron seis puntos en seis partidos y quedaron eliminados. “¿Hay un problema de juego en Europa?”, consultó.

“¿Un problema de juego en qué sentido?, hoy el Shakhtar ha cambiado un sistema que para ellos es el Ave María. Quien juega contra nosotros cambia el sistema preparado, entonces, ¿qué problema de juego hay? Hoy nos han enfrentado de otra manera, piensen antes de preguntar”, indicó Conte.

Capello volvió a la carga y preguntó si existe un plan B ante los cambios del rival. “Lo tenemos, pero no lo queremos decir, porque si no, estudian también ese”, concluyó el italiano.

