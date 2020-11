Alianza Lima tocó fondo al descender a segunda división este sábado ante Sport Huancayo. El equipo dirigido por Daniel Ahmed no presentó ninguna dificultad para el conjunto de Wilmar Valencia. Waldir Sáenz, mítico goleador de los blanquiazules, opinó sobre los técnicos.

Tras 82 años en primera división, Alianza Lima no formará parte del próximo campeonato descentralizado del fútbol peruano. A través de una entrevista con Reporte Semanal, Waldir Sáenz expresó su molestia.

“Contrataron a técnicos que no tenían la capacidad de manejar a Alianza. Me refiero a Mario Salas y Daniel Ahmed. Ahmed es un tipo que la verdad no sé cuál es su mérito para estar en Alianza, yo no veo ni he escuchado, ni he visto algún éxito de Ahmed para estar en Alianza”, aseveró el exfutbolista.

“Vamos a los dirigentes que lo han contratado y mira lo que ha pasado. Es un tipo sin carácter, es un tipo que no trasmite nada”, continuó Waldir Sáenz sobre el técnico argentino Daniel Ahmed.

Asimismo, el goleador histórico de Alianza Lima reveló que está a la orden para regresar al equipo de sus amores y poder regresarlo a la Liga 1 del fútbol peruano.

“Si tengo que volver al fútbol por Alianza Lima, voy a volver. No tengo ningún problema. Me prepararé al 100% para estar al mismo nivel que cualquiera para competir y regresar a mi Alianza donde tiene que estar. Lo hice con Boys y ahora tengo las mismas ganas”, explicó Sáenz.

