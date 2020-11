Jugadores de Sport Huancayo consolaron a los de Alianza Lima tras descenso

Luego del pitazo final, la desazón y tristeza se dibujó en el rostro de los jugadores de Alianza Lima. Los futbolistas blanquiazules sufrieron en carne propia uno de los momentos más dolorosos en la carrera de cualquier profesional del balompié: perder la categoría, resultado que se produjo como consecuencia de una mala campaña a lo largo de todo el año.

Este descenso, segundo en la historia del club íntimo, generó momentos conmovedores, como el consuelo que le brindaron los hombres de Sport Huancayo a sus colegas. Las cámaras de televisión captaron las muestras de empatía de los jugadores del cuadro huancaíno para con el plantel aliancista.

El Rojo Matador se convirtió en el verdugo de Alianza luego de vencerlo por 2-0 en el Estadio Nacional. Marcio Valverde y Carlos Neumann anotaron los goles del triunfo para el conjunto provinciano, que aseguró un cupo para la edición 2021 de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima pide perdón a sus hinchas

En un comunicado publicado en sus redes sociales poco después de consumado el descenso, Alianza Lima se disculpó con su hinchada por perder la categoría. “Hoy nos unimos en un solo dolor al enfrentarnos a este lamentable resultado para nuestro club”, inicia la misiva.

“Trabajaremos de manera complementaria en una transformación cultural que nos permita contar con recursos humanos. Volveremos, más fuertes”, fue la promesa realizada por la administración del equipo en el pronunciamiento.

Wilmar Valencia: “Tengo sentimientos encontrados”

El entrenador de Sport Huancayo, Wilmar Valencia, también lamentó la situación que atraviesa del cuadro victoriano. A pesar de admitir su hinchaje por Alianza, ‘Bam Bam’ aseguró que se debe al equipo que dirige.

“Tengo sentimientos encontrados. Soy hincha de Alianza Lima, toda mi familia lo es, pero yo me debo a Sport Huancayo. No tengo nada que ver con el descenso de Alianza Lima, no soy responsable de nada”, declaró Valencia para Gol Perú.

