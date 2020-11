Selección peruana: respaldo a ciegas

El voto de confianza llegó, quizás, sin haberlo pedido, pero sí cuando más lo necesitaba. La desazón de un esfuerzo sin frutos llevó a Ricardo Gareca a pensar en dar un paso al costado. En la soledad del técnico, el momento después de dos derrotas que ubican hoy a Perú noveno en la tabla con un punto llevó al ‘Tigre’ a querer volver a casa, allá donde lo esperan hace meses en medio de una pandemia.

“Cuando pasan estas cosas, al técnico le pasan muchas cosas por la cabeza. Las ideas revolotean y quiere tomar decisiones por sí solo. Por eso estamos los amigos alrededor. Nosotros hemos estado durante la semana con él, hemos charlado largo y tendido y le hemos hecho ver la importancia que él tiene, yo particularmente, dentro de lo que es el éxito de este equipo. Se puede haber dado como no, pero lo importante es que se queda en Perú y estoy seguro de que vamos a salir adelante”, confesó el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien en conferencia de prensa aseguró que Gareca viajará en los próximos días a Argentina, pero que seguirá siendo el dueño del buzo blanquirrojo. “Tiene la capacidad, el apoyo nuestro y el apoyo de los jugadores. Estoy convencido de que es la persona idónea para sacar al equipo del bache en el que hemos caído”.

Eso sí, el ‘Ciego’ no titubeó en hablar sobre los cambios que deben darse en el equipo de todos, recordando que esta es ya una figura repetida. Solo hay que recordar el inicio de las Eliminatorias a Rusia 2018. “Tenemos tiempo prudencial de acá a marzo. Las decisiones que tome Ricardo van a tener todo nuestro apoyo, el apoyo total de la FPF y, lógicamente, de la parte deportiva que yo comando”, agregó para luego referirse a los jugadores. ¿Qué fue lo que falló?

“El problema pasa por la cabecita de algunos jugadores, probablemente, no esté metida como en la anterior eliminatoria. Fuimos al Mundial, pero ahora estamos con cuatro partidos y con un punto. Dejemos de lado ese pensamiento vigorizante de que somos mundialistas y demostremos que lo somos. La estrategia es meterle mentalmente a este grupo, que vuelvan a su autenticidad. Debemos recuperar esa humildad. Quizás algunos están con los pies un poquito fuera de la tierra, hay que volver a ubicarlos”, señaló tras aclarar que la selección sí cuenta con un psicólogo.

Finalmente, Oblitas se refirió a la denominada ‘argolla’ que dicen algunos que existe en la selección nacional y que como consecuencia nunca le llegó el balón a Gianluca Lapadula. “Cuando las cosas no vienen bien, le echamos la culpa al resto y decimos ‘ay, no le dan pelota’. Es un folklore que hay que dejar de lado. Gianluca hizo lo que pudo hacer, no pudo hacer más, pero el equipo no está rindiendo como equipo. Hay muchos que están muy por debajo del rendimiento que les conocemos. Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, con una sencillez por sobre todo, un muchacho que cayó muy bien al grupo, lo he visto. Nos va a servir, y una barbaridad”.

