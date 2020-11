Undertaker previo a su adiós en WWE: “Nunca pensé que mi personaje duraría 30 años”

Survivor Series es el único evento de la WWE donde las marcas Raw y SmackDown se enfrentan para saber cuál es la mejor en la empresa; sin embargo, para este año, lo más atractivo será la gran despedida de una de las máximas leyendas en la industria de la lucha libre: The Undertaker.

La temática de WWE Survivor Series 2020 está basada en los 30 años del Enterrador, quien debutó precisamente en el mencionado evento el 22 de noviembre de 1990 como miembro del equipo de Ted Dibiase.

Mark William Calaway (su nombre en la vida real) confirmó en una entrevista con el diario Marca de España que aún no sabe lo que hará este domingo en Survivor Series, pero no descartó de que vaya a tener un último combate.

“Él (Vince McMahon) tenía este personaje creado con anterioridad y simplemente estaba esperando a que llegara la persona correcta. Necesitaba un tipo grande, sin personalidad y que pudiera llevar un sombrero y una gabardina. Pero sinceramente, no creo que ninguno de nosotros pudiera haber advertido el éxito y la longevidad de este personaje. Estoy extremadamente contento de haber cogido a aquel Undertaker de 1990 y haberlo llevado de la mano todo el camino hasta 2020″, dijo el siete veces campeón de WWE.

The Undertaker quiere ser recordado de dos formas

En la parte final de la entrevista con Marca, The Undertaker manifestó que siempre lo dio todo a pesar de tener algún problema, ya que tenía que tener un respeto hacia los fans de WWE que pagaban su entrada por tener un buen espectáculo.

“Me gustaría ser recordado como alguien que amó este negocio y que hizo todo lo posible, no solo para mejorarlo cuando estaba allí, sino para llevarlo hacia delante. Quiero ser recordado como alguien que quería ayudar a los que querían ser mejores. Para mí lo más importante era salir a escena y saber que mis fans iban a ver recompensado el precio que pagaron por una entrada. Nunca me quedé con nada dentro, di todo lo que tenía y no importaba lo mal que me sentía o en qué condición física estaba. Espero que mis fans sepan eso y que lo aprecien”, culminó el futuro integrante del Salón de la Fama de WWE.

Entrevista completa a The Undertaker

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.