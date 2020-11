FFC realizará el primer evento de MMA desde el inicio de la pandemia

Tras su paso por el UFC, Carlos ‘Perro Malo’ Huachín, uno de los peleadores de MMA más conocidos del país, regresa a la jaula del FFC en la esperada vuelta de las artes marciales mixtas. El representante nacional se medirá ante el argentino Juan ‘El Pegajoso’ Díaz el próximo 10 de diciembre.

Huachín regresa a la jaula luego de su paso por el UFC, donde enfrentó a rivales de jerarquía, como el brasileño Raoni Barcelos y José ‘Teco’ Quiñonez.

“Estoy muy contento de volver a pelear en mi país. Me siento bien, siento que ahora soy mucho mejor peleador que antes y lo voy a demostrar”, afirmó Huachín por este regreso a la competición.

Carlos Huachín se medirá ante el argentino Juan ‘El pegajoso’ Díaz, quien llega a este enfrentamiento con tres victorias consecutivas en la difícil plaza de México.

Carlos Huachín y Juan Díaz se enfrentarán en la cartelera principal del FFC 44, que se llevará a cabo el jueves 10 de diciembre. El evento será transmitido por Movistar Deportes. Los organizadores han garantizado estrictos protocolos de seguridad para esta jornada de MMA.

Cartelera completa

Javier Basurto (ECU) vs. Esteban Ribovics (ARG) Título interino (LIV)

Carlos Huachín (PER) vs. Juan ‘Pegajoso’ Díaz (ARG) 61 Kg.

Rodrigo Vera (PER) vs. Carlos Ciappino (ARG) 61 Kg.

Rudy Gavidia (PER) vs Bruno Conti (ARG) 66 Kg.

Fredy Masabo (CUB) vs. Luis Pajuelo (PER) 66 Kg.

Preliminares

Gean Franco Cortez (PER) vs. James Llontop (PER) 70 Kg.

Diego ‘El león’ Wilson (PER) vs. Wanderson Targiño (PER) 66 Kg.

Paula Luna (PER) vs. Alejandra Maco (PER) 52 Kg.

Inor Valladares (PER) vs. Oscar Miguel (PER) 57 Kg.

Diego Delgado (PER) vs. Angelo Costa (PER) 61 Kg.

Manuelo Etoube (PER) vs. Marcos Minaya (PER) 77 Kg.

