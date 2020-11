WWE Raw EN VIVO | HOY se llevará a cabo (ONLINE GRATIS vía Fox Sports 2 y USA Network) previo al evento Survivor Series 2020. Este programa de lucha libre tendrá lugar en el Amway Center de Orlando, Florida, y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Horario de WWE Raw en español

Para no perderte ningún minuto de la edición 1.429 del WWE Monday Night Raw, donde se defenderán algunos campeonatos de la marca roja, aquí te mostramos los horarios según tu país:

México - 7.00 p. m.

Perú - 8.00 p. m.

Ecuador - 8.00 p. m.

Colombia - 8.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Washington D. C. y Miami) - 8.00 p. m.

Bolivia - 9.00 p. m.

Paraguay - 9.00 p. m.

Chile - 10.00 p. m.

Argentina - 10.00 p. m.

Uruguay - 10.00 p. m.

Brasil - 10.00 p. m.

Programación para el WWE Raw de hoy

- Tras perder el título de la WWE en Hell in a Cell 2020, Drew McIntyre no ha parado de hostigar a Randy Orton para que le dé la revancha. Y dado de que en Survivor Series será un duelo de marcas, la gerencia de Raw decidió que ambos luchen esta noche.

- The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) defenderán los campeonatos por parejas de Raw ante Cedric Alexander y Shelton Benjamin, quienes representan a la nueva agrupación The Hurt Business.

¿En qué canal ver WWE Raw en español?

Si eres fan de la lucha libre y deseas ver WWE Monday Night Raw en español, podrás sintonizarlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 2.

Sin embargo, si deseas seguir WWE Raw con la transmisión en inglés en Estados Unidos, podrás verlo EN VIVO por USA Network.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.