Jefferson Farfán no descartó posible regreso a Alianza Lima antes del 2022 [VIDEO]

La crisis de resultados que aqueja a Alianza Lima esta temporada preocupa sobremanera a los hinchas, quienes vienen exigiendo cambios en el plantel para enmendar el rumbo el próximo año. En esta coyuntura, la posibilidad de que Jefferson Farfán llegue como refuerzo para el 2021 suena cada vez más, trascendido que también fue comentado por el propio delantero.

Las condiciones para el arribo de Farfán al club de La Victoria parecen estar dadas: sin equipo desde agosto, el jugador comentó hace algunos días que no volverá a tener actividad en lo que resta del año con la finalidad de recuperarse para hacer su reaparición en el 2021. Además, manifestó que al ver el mal momento de su exequipo sentía “ganas” de entrar al campo de juego para ayudar.

De acuerdo con el futbolista de 36 años, por el momento no hay ninguna negociación entablada entre él y el cuadro blanquiazul para un posible fichaje. “Va a depender mucho de si Alianza se comunica con mi empresario, pero hasta ahora no tengo nada claro”, declaró ‘Jeffry’ en entrevista con Movistar Deportes.

Sin embargo, cuando el entrevistador le recordó a Farfán que este había expresado anteriormente su deseo de volver a Alianza Lima en el 2022 y le preguntó si ello podría darse antes, el atacante no descartó la posibilidad: “No lo sé, todo puede pasar. Ahora no puedo decir que no o sí”.

Jefferson Farfán debutó de forma profesional con la camiseta de Alianza Lima en el 2001. Tres años después, fue vendido al PSV Eindhoven y desde entonces su carrera siempre se desarrolló en el extranjero, en clubes como Schalke 04, Al-Jazira y Lokomotiv, con todos los cuales ganó títulos en sus respectivos torneos domésticos.

