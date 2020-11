¿Cuándo juega Benevento vs. Hellas Verona?: conoce la programación del partido con Gianluca Lapadula

Este lunes, el Benevento del ítalo-peruano Gianluca Lapadula se enfrentará al Hellas Verona EN VIVO por la jornada 6 de la Serie A de Italia. Este partido se jugará en el Estadio Marcantoni Bentegodi y será transmitido en TV a través de la señal ONLINE GRATIS de ESPN 3 y ESPN Play. Además, podrás seguir el minuto a minuto de las incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Benevento no la pasa bien. En sus tres últimas presentaciones no pudo conseguir un solo punto: dos derrotas en la Serie A y una por la Copa de Italia. Lapadula fue alineado ante la AS Roma y Napoli, pero no terminó jugando los 90 minutos en ninguna de las dos oportunidades.

En lo que va de la temporada 2020-2021, el atacante de 30 años suma 2 goles con la camiseta de los ‘brujos’. El club rojiamarillo se ubica en el puesto 13 con 6 unidades, a cinco del quinto lugar.

Por su parte, Verona se encuentra en el décimo escalón con 8 puntos. Viene de dos empates consecutivos en la Serie A: sin goles ante Genoa y 1-1 ante Juventus.

La última vez que se enfrentaron ambas escuadras fue en abril de 2019 en la Serie B de Italia. Aquella vez, Benevento fue visita y se impuso categóricamente con un 3-0.

Benevento vs. Hellas Verona ficha del partido

Partido Benevento vs. Hellas Verona ¿Cuándo juegan? Lunes 2 de noviembre ¿A qué hora juegan? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Marcantoni Bentegodi ¿En qué canal? ESPN 3

¿A qué hora juega Benevento vs. Hellas Verona?

Si quieres saber el horario del encuentro entre Benevento vs. Hellas Verona EN VIVO por la jornada 6 de la Serie A de Italia, aquí lo precisamos de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.45 p. m.

México: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Benevento vs. Hellas Verona?

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Benevento vs. Hellas Verona EN VIVO, deberás sintonizar este canal de transmisión: ESPN 3. Desde el celular, el partido se podrá vivir por la App de ESPN Play.

Argentina: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Italia: NOW TV, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, SKY Go Italia

México: ESPN3 Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

