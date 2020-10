Esperan el llamado de Ricardo Gareca

Perú inició un nuevo proceso de Eliminatorias con el cartel mundialista, cuyas exigencias y expectativas son aún mayores. Eso, sumado a la coyuntura, obliga a Ricardo Gareca a tener un universo mayor de jugadores disponibles. En la fecha doble anterior ya vimos los casos de Alex Valera, Aldair Rodríguez, Matías Succar y David Dioses que, aunque no sumaron minutos, consiguieron insertarse en la selección, facilitando sus opciones para un futuro llamado.

Si nos ponemos en el peor de los casos, la lesión de Miguel Trauco, la suspensión de Carlos Zambrano y Carlos Cáceda y la incertidumbre de los que juegan en la MLS abren las puertas para que nuevos nombres le hagan frente al llamado más importante de sus carreras. El mismo que podría darse hoy al mediodía cuando el ‘Tigre’ de a conocer la lista de convocados para enfrentar a Chile y Argentina el próximo 13 y 17 de noviembre por las Eliminatorias a Qatar 2020.

Nuevos rostros

Trauco es el dueño del sector izquierdo de la selección, pero una dolencia en el aductor podría tenerlo fuera de acción por tres semanas. A eso hay que sumarle que Nilson Loyola no ha vuelto de la lesión que lo alejó de la primera fecha doble, por lo que la responsabilidad recaería en Marcos López, un jugador a quien Gareca ha utilizado, pero más adelantado, y nunca ha sido titular como lateral en la selección. Otra alternativa es utilizar a Luis Abram, quien no desconoce el puesto. Sin embargo, no se descarta que Iván Santillán sea una de las sorpresas.

En el arco, Pedro Gallese es titular indiscutible, sin embargo la negativa por parte de algunos equipos de la MLS de ceder jugadores marca un antecedente que prende las alarmas, sobre todo si a eso le sumamos que la fecha doble termina 3 días antes del inicio de los playoffs en Estados Unidos. La posibilidad de perder a Gallese para tan importante instancia sería una real tentación para que Orlando City busque retenerlo en esas fechas. Aparte de esto, Carlos Cáceda no estará ante Chile por suspensión. José Carvallo tendría que hacer uso de toda su experiencia para asumir esta responsabilidad, teniendo en la banca a Alejandro Duarte, quien ya ha estado en convocatorias anteriores.

Ante Chile se deberá probar una nueva zaga tras la expulsión de Carlos Zambrano en el cotejo con Brasil. Miguel Araujo pasa un buen momento en Países Bajos, donde es capitán y titular indiscutible en el Emmen, por lo que ocuparía su lugar. No obstante, el nombre de Jean Pierre Rhyner se asoma en la lista del estratega argentino.

La gran novedad se daría en el ataque. Gianluca Lapadula, ya inscrito en la reniec y con DNI en mano, sería convocado por Gareca, quien se comunicó el último jueves por teléfono con el delantero del Benevento de Italia. El balón está en la cancha del ‘Tigre’.

El Chile-Perú se jugaría con público

Perú podría jugar ante Chile el próximo 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago con público. Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dio detalles sobre la medida que tiene como finalidad que los hinchas alienten a la Roja.

De otro lado, el técnico chileno, Reinaldo Rueda, habló sobre la Bicolor. “Perú tuvo un gran suceso en el Mundial de Rusia. Es una selección que ha madurado mucho, que fue un escollo muy difícil para nosotros en la Copa América y en los partidos amistosos”.

