Ibrahimovic promueve uso de mascarillas: “No eres Zlatan, no retes al virus”

Ibrahimovic promocionó a través de la región de Lombardía el respeto de las normas de distanciamiento social y el uso de mascarillas para evitar la propagación de la COVID-19.

‘Ibra’ dio positivo al coronavirus hace apenas unas semanas y está ya recuperado. El actual máximo goleador de la Serie A de fútbol aceptó participar en una campaña de sensibilización impulsada por las autoridades locales.

“El virus me retó y le vencí. Pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Respeta las reglas, la distanciación y la mascarilla, siempre”, aseveró el atacante sueco desde una terraza en Milán antes de ponerse él mismo una mascarilla.

El presidente de Lombardía, Attilio Fontana, reveló que tuvo la idea de contar con Ibrahimovic en la noche del último derbi entre los clubes de la capital. El atacante de 39 años, en su regreso tras la infección al COVID-19, le dio el triunfo al Milan (2-1) al marcar dos tantos ante el Inter.

Como sus vecinos europeos, Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, está viviendo un momento de fuerte aumento de las infecciones. El país ha registrado casi 38.000 muertos y más de 589.000 casos desde finales de febrero.

