Se filtra conversación entre Isco y sus compañeros sobre el criterio de Zidane [VIDEO]

No es novedad que desde que Zinedine Zidane tomó el cargo de entrenador en Real Madrid no ha tenido ni un ápice de consideración en su plantilla por jugadores como Gareth Bale, James Rodríguez e Isco Alarcón. El botón de ejemplo es que los dos primeros fueron transferidos a Inglaterra en el último mercado de transferencias.

Por su lado, y acaso con una mejor suerte, Isco se quedó en el club madrileño, pero solo ha participado en cuatro partidos, hasta la fecha, desde la llegada del DT francés. En los juegos que salió como titular, no culminó los 90 minutos en el gramado. En el último juego del equipo, que tuvo al frente al Barcelona de Messi y lo venció por 3 a 1, Isco también brilló por su ausencia. Ni siquiera salió al campo a calentar, pero sus comentarios en las gradas están dando la vuelta al mundo deportivo.

Previo al encuentro por LaLiga, las cámaras del programa español El partidazo captaron los segundos en que Isco les hablaba a Marcelo y Modric sobre Zidane. “Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 del partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, lo hace en el minuto 80”, se le escucha a Isco en la plática en la que también formaron parte Luka Jovic, Lucas Vásquez y Militao.

Los comentarios del español generaron las carcajadas de Marcelo y del croata, mientras que los demás se mantuvieron ajenos a lo relatado. A inicios de este año, Zidane ya había comentado las chances de Isco en la temporada actual.

“Está jugando y quiere su sitio, pero como todos. Cada uno que tiene oportunidad de jugar tiene que rendir. Y los jugadores son conscientes de eso, y me gusta como jugador”, contó el francés en enero.

