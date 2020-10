Joazhiño Arroé evitó hablar con la prensa a su arribo al Perú: “Te juro que no voy a hablar” [VIDEO]

Alianza Lima cayó ante Nacional de Uruguay y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2020. Los blanquiazules apenas sumaron un solo punto (empate ante Estudiantes de Mérida) y perdieron los cinco encuentros restantes, resultados que agravan la crisis deportiva del club.

El mal momento no solo viene azotando a los hinchas blanquiazules, sino también a los jugadores, quienes llegaron al estadio Alejandro Villanueva ayer por la noche tras arribar al aeropuerto Jorge Chávez. Las cámaras de América Televisión lograron captar a Rubert Quijada y Joazhiño Arroé. Este último evitó hablar con la prensa y decidió salir corriendo.

“No voy a hablar, hermano. No voy a hablar. Te juro que no voy a hablar, no puedo. Perdóname”, expresó el volante de Alianza Lima, quien ingresó a los 60 minutos por Kevin Ferreyra ante Nacional de Uruguay.

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, los blanquiazules deberán prepararse para enfrentar la Fase II de la Liga 1 Movistar. Los dirigidos por Mario Salas integran el Grupo B con Sport Huancayo, César Vallejo, Carlos A. Mannucci, FBC Melgar, Ayacucho FC, Deportivo Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Deportivo Llacuabamba. Su primer partido es este lunes 26 ante Ayacucho FC a las 3.30 p. m.

Fixture Alianza Lima Fase II

Fecha 1 | Alianza Lima vs. Ayacucho FC

Fecha 2 | Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

Fecha 3 | FBC Melgar vs. Alianza Lima

Fecha 4 | Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba

Fecha 5 | César Vallejo vs. Alianza Lima

Fecha 6 | Cusco FC vs. Alianza Lima

Fecha 7 | Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 8 | Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Fecha 9 | Sport Huancayo vs. Alianza Lima

