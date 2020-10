Cienciano inicia Fase 2 de la Liga 1 ante Sporting Cristal este sábado 24

Cienciano tendrá un duro encuentro contra Sporting Cristal en la primera fecha de la Fase 2 del campeonato peruano. Los cusqueños saldrán al campo del Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la consigna de sumar los primeros tres puntos en el Grupo A.

Para el volante Luis García, esta nueva etapa del torneo representa un gran reto que los puede llevar a alcanzar los objetivos trazados a inicios del año, como es la vuelta del Papá de América a una competición internacional.

“Tendremos partidos durísimos ante equipos que vienen con buen rendimiento como es Cristal. Si queremos lograr cosas importantes, tenemos que ganar todos los encuentros”, refiere el futbolista en la entrevista que envió el club a los medios.

García afirma que su equipo llega motivado al encuentro contra los celestes pese a las bajas y suspensiones de algunos elementos importantes. “Siempre lo hemos dicho, al que le toque estar tiene que dar lo mejor en el campo”, agrega.

El partido será a las 6.30 p. m. de este sábado 24 de octubre en el sintético de San Marcos, un campo de juego que la directiva prefiere no usar por el riesgo de lesionados. “Lo ideal es no jugar en ese campo. No es lo adecuado, por la seguidilla que tienen los equipos”, expresa Sergio Ludeña, administrador del club, en medios de la capital.

La posible alineación de Cienciano tendría a Ferreyra, Perleche, Kontogiannis, Pizzorno, Trujillo, Molina, Ayarza, R. García, L. García, Ugarriza y Curiel.

Cienciano, últimas noticias: