Roberto Mosquera tras victoria ante Universitario: “Este equipo tiene la real garra” [VIDEO]

Sporting Cristal venció 1-0 a Universitario de Deportes por la fecha 18 de la Liga 1 Movistar en el Estadio Nacional y logró borrar el invicto de 14 partidos sin conocer la derrota. Además, es la primera vez que los cremas pierden en la era Ángel Comizzo. Ante esto, el estratega Roberto Mosquera reveló que su equipo tiene la “real garra” para sacar adelante este tipo de encuentros.

“Estoy feliz, demostramos garra tremenda, actitud, carácter y fútbol. Perdimos 2 goles que no podemos perderlo. Tenemos que ponerle mayor atención a eso. Conseguir pelotas de gol ante el campeón e invicto no es fácil. Cuando se presentan tenemos que ser más eficaces, porque el juego nos ha permitido tener 3 (ocasiones) muy claras y no las metimos”, comentó el DT celeste al terminar el encuentro.

Con respecto a la victoria ante Universitario, Mosquera se mostró feliz y orgulloso de sus jugadores. “Siempre es muy satisfactorio ganar un clásico. Es merecido. Estoy orgulloso de mis jugadores. A los hinchas de Sporting Cristal, les digo que tengan paciencia, es el momento de apoyar porque nosotros tenemos un compromiso y lo estamos consiguiendo”, añadió.

Por último, se refirió a la confianza de haber ganado este cotejo. "Este equipo tiene la real garra, porque tienen mucho carácter a pesar de la juventud y hoy me gustó el equipo. Fueron unas fieras, metimos, jugamos cuando tuvimos que jugar. Me encantó el mensaje que hemos mandado a la hinchada de Sporting Cristal como proyecto a futuro corto plazo”, finalizó el entrenador.

