Pérez sobre Universitario: “Quizás aporté mi granito de arena, pero campeones son los jugadores”

Gregorio Pérez inició con la preparación de Universitario en diciembre y pidió la contratación de elementos fundamentales en el equipo, como Jonathan Dos Santos, Federico Alonso y Luis Urruti. Sin embargo, el exDT prefiere que reconozcan todo el mérito a su explantel.

Asimismo, expresó su emoción por la inalcanzable racha del equipo de Ate en el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar y se mostró agradecido por haber sido parte de la institución de Ate.

“Quizás aporté mi granito de arena, pero los campeones son los jugadores, son los que juegan, esos de short corto. Yo estoy tranquilo y agradecido por lo que viví con ellos. (...) Siento mucha alegría por este primer logro del club, a pesar de haber estado poco tiempo (la primera mitad del año). Un gran equipo y con gran potencial”, manifestó Gregorio Pérez a Las voces del fútbol.

Además dejó claro que mantiene una comunicación cordial con el plantel, el cual se comunicó con él después de haberse coronado como los campeones de la fase 1 del torneo local. “Yo me siento feliz por lo que logró el grupo de jugadores de la 'U'. Sentir una llamada de ellos, un mensaje de ellos, por esas cosas es que uno puede estar con la conciencia tranquila”.

En cuanto a su sucesor en el cargo, Gregorio Pérez señaló que no tiene ninguna aspereza o mala relación con Ángel Comizzo, incluso aseguró que si recibe la llamada del argentino, la recibiría con amabilidad.

“No soy envidioso ni egoísta, estoy agradecido con la oportunidad que nos dio el club. No le deseo mal a nadie. No me llamó Comizzo y si lo hiciera lo atendería. No tengo nada contra nadie”, enfatizó el popular ‘Goyo’.

Finalmente terminó su declaraciones al enfatizar en los buenos deseos que tiene para todos los que conforman Universitario. “Por algo pasan las cosas. Yo estoy agradecido con lo vivido en Universitario, con los muchachos y toda la gente. Saber que te siguen recordando es un masaje al alma. Son un gran grupo y les deseo lo mejor”, sentenció.

