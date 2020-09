El noble gesto de un atleta español que hizo llorar a Will Smith [VIDEO]

El gesto del atleta español Diego Méntrida en el Triatlón de Santander sigue generando comentarios de elogio en las redes sociales. Sin embargo, la historia volvió a tener notoriedad con el mensaje que le envió el famoso actor y cantante estadounidense Will Smith, quien admitió haberse emocionado hasta las lágrimas por el acto de deportividad.

Méntrida venía en el cuarto lugar, por detrás del británico James Teagle, quien lo venía superando por gran parte del circuito. Sin embargo, en los últimos metros de la carrera, Teagle se confundió en el recorrido y permitió así que Méntrida lo pase.

El español, al darse cuenta que un error le estaba costando el podio al británico, decidió detenerse antes de cruzar la línea final y dejó pasar a un Teagle que se hizo del tercer lugar. Méntrida recibió el agradecimiento de Teagle, y el reconocimiento del público asistente y de los internautas en las redes sociales.

✅✅ Hay gestos que tienen un gran valor deportivo



👏👏 Diego Méntrida se colocó 3º justo antes de la meta del Triatlón de Santander por la equivocación de su rival. Pero consciente de que Teagle había sido superior, le dejó pasar para que firmara ese podio que se había ganado pic.twitter.com/99xrmunqpC — MARCA (@marca) September 17, 2020

“Él iba delante en la última parte, merecía más que yo entrar primero”, aseguró Méntrida en entrevista con el programa La Hora de la 1. “No esperaba que hubiera tanta repercusión”, agregó.

Y por supuesto que su gesto ha tenido miles de réplicas, no obstante, la más importante hasta el momento vino por parte del actor estadounidense Will Smith. El también cantante de rap compartió un video en sus redes en el que felicita a Diego Méntrida y admite que su gesto le sacó lágrimas de emoción.

“Amo a este chico, un triatleta español llamado Diego Méntrida vio cómo otro triatleta de nombre James Teagle se equivocaba de camino y dejó que Teagle pasara la línea de meta antes que él. Hoy es domingo, Diego. Y me has hecho llorar. He llorado. Eres un ejemplo de integridad. Te aprecio, Diego”, manifestó el protagonista de Men in black.

👏👏👏 Hay gestos que rebasan fronteras, que llegan hasta Hollywood



👉 Y el de Diego Méntrida en el Triatlón de Santander ha emocionado al mismísimo Will Smith: "Me has hecho llorar. Eres un ejemplo de integridad. Te aprecio" 😊 pic.twitter.com/qEHVfr8GyQ — MARCA (@marca) September 22, 2020

