Atlético de Madrid ya tendría acuerdo con Luis Suárez, según prensa catalana

El futuro de Luis Suárez está alejado de Barcelona. Tras seis años en el club, el uruguayo debe buscar otro equipo debido a que Ronald Koeman ya le comunicó que no lo tiene en sus planes para la presente temporada.

En ese sentido, la Juventus y el Atlético de Madrid resonaron como los próximos destinos del ‘9’; sin embargo, el actual campeón italiano ya descartó su llegada por complicaciones en las fechas para conseguir su pasaporte italiano y ya tiene en mente a otro delantero: el bosnio Edin Dzeko.

Por esta razón, ha ganado peso la alternativa ‘colchonera’, y, de acuerdo a Mundo Deportivo, ya habría acuerdo para que el futbolista de 33 años permanezca en la liga española y se vista de rojiblanco desde el presente curso.

La oferta hecha por la institución madridista es por dos años, la misma que complace al ‘Pistolero’, quien, según el portal catalán, mantiene constante contacto con el delegado del ‘Atleti’, Miguel Ángel Gil Marín, y con el entrenador, el argentino Diego Simeone.

Barcelona, por su parte, está dispuesto a dejar ir al ariete sudamericano e, incluso, pagar parte del sueldo que dejará de percibir en su futuro club, ya que aún le resta cumplir un año de contrato con los culés. Suárez es uno de los mejores pagados, ya que su ficha supera los 20 millones de euros.

No obstante, existen todavía algunos inconvenientes para concretar el fichaje. Uno de ellos es que el Atlético debe vender a Diego Costa; pero aún no hay ofertas concretas por él, a pesar de que su valor no supera los diez millones de euros.

Asimismo, desde el entorno del uruguayo, aún aguardan que el Barcelona le pague en su totalidad el año restante de contrato; decisión que el club ya ha descartado, a la vez que tampoco tiene intenciones de dejarlo irse libre, escenario deseado por la institución rojiblanca para contar con él.

