¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Sociedad y dónde ver el partido de LaLiga EN VIVO?

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO | Ver Real Sociedad contra Real Madrid EN DIRECTO por Internet | Se enfrentan este domingo (ONLINE Gratis vía ESPN 2, ESPN Play y Movistar LaLiga) por la jornada 2 de la Liga Santander. Este compromiso se jugará en el Reale Arena y podrás seguir el minuto a minuto de los mejores momentos, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega el Real Madrid vs. Real Sociedad?

Si tienes expectativas por ver Real Madrid vs. Real Sociedad, equipos que recién inician su camino en esta nueva temporada de la Liga Santander, aquí te dejamos los horarios según tu país:

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El Real Madrid comienza este domingo a defender su título de LaLiga con una visita a la Real Sociedad en la segunda jornada del torneo, a la espera de que el FC Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla se unan a la pugna la próxima semana.

El equipo blanco, que se alzó con el título liguero ganando diez de las once últimas jornadas tras el confinamiento, entrará en competición prácticamente sin pretemporada.

El Real Madrid solo disputó un partido de preparación el último martes, día en el que venció por 6-0 al Getafe. La 'Casa Blanca’, que centró la atención esta semana con las eventuales salidas de su extremo galés Gareth Bale y de Sergio Reguilón al Tottenham, tiene como novedad la vuelta del joven centrocampista noruego Martin Odegaard, cedido la pasada temporada a la Real Sociedad.

“Nunca he tenido un problema con Bale y nunca ha sido un peso. Las cosas son como son, hemos tenido dificultades y no jugó como debía por varias cosas que siempre pueden pasar; pero no me tiene que quitar un peso de encima porque mi cargo es así. Si no es Gareth es otro, porque tengo a 25 jugadores. Lo más importante es que compitan, es lo que quiero de mis jugadores”, dijo el técnico Zinedine Zidane.

Los ‘merengues’ también miran en esta temporada a su estrella belga Eden Hazard, quien tras apenas brillar en la pasada lastrado por las lesiones espera poder despegar en la actual.

El belga probablemente no estará el domingo en el Real Madrid vs. Real Sociedad al no estar todavía a punto después de las vacaciones y su concentración con la selección de Bélgica a principios de mes.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿Dónde puedo ver el Real Madrid vs. Real Sociedad?

Para poder ver Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por la jornada 2 de LaLiga Santander, a continuación te presentamos los canales que transmitirán este partido:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Alineaciones probables del partido Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal, Guevara, Mikel Merino, Roberto López, Portu, Oyarzábal e Isak.

LaLiga Santader, útlimas noticias:

