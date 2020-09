Liga 1 Movistar: conoce la programación de la jornada 12 del Apertura y la tabla de posiciones

Este jueves 17 empieza una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, en la que los clubes tienen la consigna de no volver a ceder ni dar tregua, pues pese a que Universitario es el único puntero restan 24 puntos por disputar.

La nueva fecha de la competencia podría marcar distancia entre los clubes que ocupan el segundo y décimo lugar de la tabla de posiciones, que solo tienen diferencia de pocos puntos.

Programación fecha 12 de la Liga 1. | Foto: Liga 1 Movistar

La jornada 12 de partidos de la Liga 1 empezará con un UTC vs. Cantolao y César Vallejo vs. Sport Boys, mientras que el segundo día tendrá una seguidilla de cuatro encuentros, que iniciará con Carlos Stein vs. Grau y terminará con el enfrentamiento que sacará chispas, entre Universitario y Ayacucho.

Finalmente, entre los duelos el sábado destaca Alianza Lima ante Sport Huancayo, Cristal vs. Alianza Universidad y encuentro de imperiales entre Cusco FC y Cienciano.

Programación fecha 12 Liga 1

Jueves 17 de septiembre

- UTC vs. Cantolao

1.00 p. m. | Estadio San Marcos

- César Vallejo vs. Sport Boys

3.30 p. m. | Estadio San Marcos

Viernes 18 de septiembre

- Carlos Stein vs. Grau

11.00 a. m. | Estadio San Marcos

- Binacional vs. Llacuabamba

1.00 p. m. | Estadio Iván Elías Moreno

- Melgar vs. San Martín

3.30 p. m. | Estadio San Marcos

- Universitario vs. Ayacucho FC

6.00 p. m. | Estadio San Marcos

Sábado 19 de septiembre

- Deportivo Municipal vs. Mannucci

11.00 a. m. | Estadio San Marcos

- Sport Huancayo vs. Alianza Lima

1.15 p. m. | Estadio Iván Elías Moreno

- Cusco FC vs. Cienciano

3.30 p. m. | Estadio San Marcos

- Sporting Cristal vs. Alianza Universidad

6.00 p. m. | Estadio San Marcos

Tabla de posiciones de la Liga 1

EQUIPO PJ PTS 1 Universitario de Deportes 11 25 2 Ayacucho FC 11 18 3 Alianza Universidad de Huánuco 11 18 4 Binacional 11 18 5 Sport Huancayo 11 18 6 UTC 11 18 7 Cienciano 11 17 8 Cusco FC 11 16 9 Sporting Cristal 11 16 10 Carlos A. Manucci 11 16 11 César Vallejo 11 15 12 Deportivo Municipal 11 15 13 Melgar 11 15 14 Academia Cantolao 11 14 15 Alianza Lima 11 13 16 Sport Boys 11 10 17 Carlos Stein 11 9 18 San Martín 11 9 19 Deportivo Llacuabamba 11 8 20 Atlético Grau 11 7

Resultados de la fecha 11 de la Liga 1

¡Cerramos otra jornada de buen fútbol! 🔝⚽️



Estos son los resultados tras jugarse la fecha 11 - Fase 1 de la #Liga1Movistar.



¿Qué resultado te sorprendió más? 🤔#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/JOOJGEEReG — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) September 15, 2020

