El posible once de Alianza Lima para enfrentar a Estudiantes de Mérida

Alianza Lima tiene la oportunidad de acabar con la mala racha que lleva desde el reinicio del fútbol y nada menos que en Copa Libertadores. El cuadro ‘íntimo’ enfrentará este miércoles a Estudiantes de Mérida en Venezuela por la fecha 3 del torneo continental.

Alianza ha tenido que sobrellevar muchos problemas para llegar a este partido. El director técnico Mario Salas no podrá contar con varios jugadores y tendrá que elegir muy bien a los once inicialistas que intentarán quedarse con los 3 puntos.

Entre los jugadores que no estarán ante el cuadro llanero figuran Patricio Rubio, por acarrear una suspensión de dos partidos, Kluiverth Aguilar, quien no pudo viajar por un problema administrativo, Carlos Ascues, que no fue incluido en la nómina, y Beto Da Silva, delantero que aún no se recupera de su lesión.

Con todos estos inconvenientes, este es el once que estaría bosquejando Mario Salas: Leao Butrón volvería al arco luego de haberle cedido su lugar a Ítalo Espinoza en la fecha anterior de la Liga 1. En la defensa, la línea de cuatro estaría integrada por Aldair Salazar, Rubert Quijada, Alberto Rodríguez y Anthony Rossell.

En el mediocampo estarían Josepmir Ballón y Rinaldo Cruzado asegurando una salida limpia. Más adelante se ubicarían Oslimg Mora, Joazhinño Arroé y Alexi Gómez detrás de Gonzalo Sánchez, quien sería el único punta del equipo.

Esta es la alineación que Mario Salas utilizaría desde el inicio, mientras que en la banca esperarían su oportunidad jugadores como Miguel Cornejo, Cristian Zúñiga y Kevin Ferreyra. El compromiso será este miércoles 16 de septiembre a las 5.15 p.m. hora peruana y se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida.

