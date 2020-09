Yoshimar Yotún ausente en la jornada 9 de la Liga MX por sufrir lesión

Las alarmas se encienden para Cruz Azul y la selección peruana, luego de conocerse que Yoshimar Yotún no fue considerado para el partido que su club asumirá frente a Pachuca, este miércoles 9 de septiembre, como parte de la fecha 9 de la Liga MX.

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, la ‘máquina azul’ informó que el estado de salud del volante nacional no es óptimo para ser convocado al encuentro que disputarán en el Estadio Azteca.

El comando técnico, liderado por Robert Siboldi, no llamó a Yoshimar Yotún debido a que tiene una lesión de grado 1 en el bíceps femoral derecho (parte interior de atrás del muslo), por lo cual no estará apto para el duelo importante del Apertura mexicano.

Parte médico de Cruz Azul. | Foto: Cruz Azul

De acuerdo con el parte médico que Cruz Azul compartió, ‘Yoshi’ no podrá jugar en los próximos días, sin embargo, no especifican el tiempo que se requerirá para que regrese a alinear el once de los ‘cementeros’.

Yotún estuvo presente en el encuentro de la fecha pasada, pero salió a los 62 minutos por Robert Alvarado y el equipo terminó con el marcador en su contra por 1-0, por lo cual se ve en la obligación de ganar su siguiente partido para ascender en la tabla y acercarse al líder, América.

Liga MX, últimas noticias

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.